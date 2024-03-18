「因爲瞬間的情緒給大家造成傷害」惠利最終發文道歉！還透露分手報導出來之後，曾和柳俊烈進行對話

今日（18日），惠利對前男友柳俊烈和韓韶禧的戀愛感情用事道歉。

惠利在自己的 IG 寫下：「對於過去幾天因我個人的感情而產生的推測和爭議，我感到非常抱歉。我好像沒有想到我的一個小動作會帶來怎樣的影響，我向那些因爲我而受到傷害的人表示誠摯的歉意。」



接著她說：「去年11月，有報導稱我們結束8年的戀愛。這也不是在短時間內做出的決定，在分手報導出來之後，我們也有再進行對話，但是自從那次對話之後，我們就再也沒有任何聯繫和見面了。」惠利表示在4個月後，再看到新報導以後產生的情緒好像不是「演員李惠利」，而是「普通人李惠利」，因爲瞬間的情緒給大家造成傷害，再次感到抱歉。



惠利最後說道：「在過去幾天沒能解釋我這樣行動的理由，是因為我覺得我們的對話是非常私人的領域，反而會讓大家感到更加困擾。如果有人因此感到混亂的話，我再次道歉，今後我會更加慎重地對待我的言行，謝謝。」



之前15日，柳俊烈和韓韶禧在夏威夷被目擊，兩人的戀愛傳聞被傳開。雙方經紀公司謹慎地表示：「因爲是私生活，所以很難確認。」但柳俊烈的前女友惠利在 IG 上留下意味深長的「有意思」的字句。對此，大眾之間紛紛猜測這是不是「換乘戀愛」，儘管隔天柳俊烈和韓韶禧正式承認戀愛，但各種推測仍在繼續....。



(＊相關報導：戀情輿論第4日！柳俊烈「狐狸」一般狡猾的處理方式，只有韓韶禧「上鉤」了）

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