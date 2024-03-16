Antenna出手就是不一樣！梁世燦全新形象照帥氣、可愛還有靦腆～

繼Antenna幫Super Junior圭賢拍的形象照後，Antenna幫梁世燦拍的照片也大獲好評！

《Running Man》、《搞笑演唱會》班底，諧星梁世燦1月中旬簽約了新公司Antenna‎，和劉在錫、美珠、圭賢等成為同門，本月14日Antenna終於釋出他的全新形象照，是Antenna繼替美珠與‎圭賢‎拍攝後，再度獲得好評（劉在錫的形象照被說太像生意人XD）。

▼美珠



▼圭賢



▼劉在錫



▼梁世燦



梁世燦拍了兩款樣式，一款穿著西裝是較為正式的，一款是穿著針織上衣和牛仔褲較為輕便的樣子。雖然是穿西裝，梁世燦擺出正經八百的姿勢外，也有瀟灑側坐但露出溫暖為笑的帥氣姿態，更有害羞掩面的特別相片，白上衣牛仔褲則表現愜意、可愛。



‎theqoo和‎X網友說「看起來很帥」、「看起來更像權謀術數了」（按：‎《非常律師禹英禑》飾演權敏宇的朱鐘赫）、「權謀術數+P.O」、「好帥啊」、「世燦好帥！」、「變帥了！」、「害羞那張照片讓人心動」、「Antenna真的是，這是我看最帥的世燦」……等等。

最後附上幕後照片和Antenna‎為他舉辦的小型歡迎趴：



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