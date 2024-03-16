韓韶禧發文認愛柳俊烈！親自公開戀愛時間線，並向惠利道歉：對不起，我還不夠成熟

【韓韶禧最新發文內容】明確整理出四大點，並未自己不成熟的面貌向大家道歉。

大家好，這兩天因為我的事讓大家感到驚訝與受傷，想透過文章來告訴大家真相，寫下這篇文章，也想盡可能讓我珍惜的粉絲受到的傷害減到最小。

▶首先，我們確實抱持著良好的感情並持續交往中，但希望你們能排除「換乘戀愛」這個詞。透過攝影展認識了對方，是真的，並得知有可能合作，所以才會去拜訪。

▶第二，我們交換心意的時是2024年的開始，2023年初他就已經分手，聽說了關於分手的報導是在11月發布的。基於這些事實，我確認了自己的情感。

▶第三，我在IG限時動態上所做的事非常糟糕且粗劣，本應安靜地待著，但看到各種有關我「換乘戀愛」的謠言才暫時失去理智，做了粗魯的行為。

我想真誠地向那個人（惠利）道歉，沒能明智地處理這件事向大家道歉，無論如何我都該承擔錯誤。

▶第四，當然會有相關的報導，但那些都不能代表我所有的想法和感受，這也是我唯一可以跟粉絲們溝通的管道，很抱歉這個突然的通知。

儘管我帶來了好消息，卻對粉絲們感到很抱歉，在這樣的情況下，讓粉絲們擔心或難以入眠。

我總是以半開玩笑、半認真地方式說話，但我現在30歲了，應該展示好的一面卻毀了這一切，因為我專注結果而忽略了過程。

如果讓你們感到我自負和傲慢的態度，我會感到難過。但我也接受並回到原來的位置，找到我真正想做、喜歡、讓自己快樂的事。



一想到粉絲為我擔心就覺得心痛，謝謝支持我的人，對不起，對不起，但我也想做得更好，並學會更好地控制自己，讓大家看到我更成熟的面貌。

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