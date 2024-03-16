Antenna出手就是不一样！梁世灿全新形象照帅气、可爱还有腼腆～

继Antenna帮Super Junior圭贤拍的形象照后，Antenna帮梁世灿拍的照片也大获好评！

《Running Man》、《搞笑演唱会》班底，谐星梁世灿1月中旬签约了新公司Antenna‎，和刘在锡、美珠、圭贤等成为同门，本月14日Antenna终於释出他的全新形象照，是Antenna继替美珠与‎圭贤‎拍摄后，再度获得好评（刘在锡的形象照被说太像生意人XD）。

▼美珠



▼圭贤



▼刘在锡



▼梁世灿



梁世灿拍了两款样式，一款穿著西装是较为正式的，一款是穿著针织上衣和牛仔裤较为轻便的样子。虽然是穿西装，梁世灿摆出正经八百的姿势外，也有潇洒侧坐但露出温暖为笑的帅气姿态，更有害羞掩面的特别相片，白上衣牛仔裤则表现惬意、可爱。



‎theqoo和‎X网友说「看起来很帅」、「看起来更像权谋术数了」（按：‎《非常律师禹英禑》饰演权敏宇的朱钟赫）、「权谋术数+P.O」、「好帅啊」、「世灿好帅！」、「变帅了！」、「害羞那张照片让人心动」、「Antenna真的是，这是我看最帅的世灿」……等等。

最后附上幕后照片和Antenna‎为他举办的小型欢迎趴：



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