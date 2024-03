15日上午,Red Velvet Wendy 出席在首爾永登浦區汝矣島KBS新館舉行的《音樂銀行》錄製上班路,一早就活力滿滿呀!

Wendy 在本月12日發行第二張迷你專輯《Wish You Hell》,這也是她時隔近三年的個人專輯。專輯收錄〈Wish You Hell〉、〈His Car Isn't Yours〉、〈Best Ever〉、〈Better Judgement〉、〈Queen Of The Party〉和〈Vermilion〉6首歌曲,可以聽到 Wendy 與眾不同的音樂色彩和卓越的唱功。



