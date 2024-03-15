【韓網熱帖】惠利柳俊烈韓韶禧從23年到現在的時間線

柳俊烈惠利分手新聞23/11/13

韓韶禧去看柳俊烈攝影展（with妹妹） 23/11/15



新聞報導夏威夷偶遇 24/3/14淩晨3點左右

韓柳：確實去了夏威夷，但屬於私生活 早上7~8點

惠利發IG限動「有趣耶」 上午11點45分左右



惠利取消關注柳俊烈 中午12點50分左右

韓國網友評論：

1. 惠利從22歲談到29歲的戀情.... 唉

2. 時機確實可疑

3. 《換乘戀愛4》就請惠利來當MC

4. 不管是不是換乘戀愛，心情應該都蠻差的

5. 分手新聞是去年11月，但實際分手應該是蠻久之前，交新女友不行嗎？

6. 又沒有結婚

7. 看惠利的反應... 感覺不像和平分手

8. 唯一確定的是惠利很生氣

9. 朋友們，這程度已經不是給大家猜，是直接用大聲公宣傳啊

10. 如果是韓韶禧和惠利交往我反而會應援

11. 難過... 這兩位我都很喜歡，看惠利IG限動似乎能體會她的感受

12. 恭喜惠利，加油

13. 柳俊烈究竟有何魅力？

14. 這鬧劇的主角居然是柳俊烈... 這世界在逗我玩嗎？

15. 是不是整個世界在對我玩隱藏攝像機？

16. 柳俊烈很有魅力啊

17. 外貌並非全部，他應該有其他吸引人之處

18. 柳俊烈一看就是女人很多的類型...

19. 就不該公開戀愛

出處：https：//theqoo.net/hot/3142795282

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