申彗星酒後駕車案，檢方認為判太輕二審上訴求刑2年！只因「已非初犯，爛醉仍拒酒測」

涉嫌酒後駕車並拒絕酒測的男團神話成員申彗星，上訴後檢方對其一審原判認為太輕，求處有期徒刑2年。

去年4月，裁判部曾在一審判定申彗星違反道路交通法（拒絕酒測）加上和非法使用汽車（酒後駕車），兩者均判有罪，有期徒刑6個月，緩刑一年執行。但檢察機關則是以「量刑不當」為由再度提出上訴，因此在一審當日宣判後相隔11個月再度進行二審。

檢方表示，申彗星已非首次酒後駕車，而是已有酒駕前科，但卻還是再度酒駕，甚至事發當日他幾乎是在無法支撐自己的身體，站都站不穩的狀態下，警方要求進行酒測他卻拒絕，讓警方認為他的行為惡劣。而申彗星的辯護律師則表示，當事人身為公眾人物，會帶給大眾相當大的影響，本人也已在深刻的反省中，希望能駁回檢方的上訴。



申彗星也在最終陳述時表達真心歉意，並且深刻反省中。據警方調查，2022年10月11日凌晨，申彗星乘坐代理駕駛所開的車，讓熟人先行下車後自己再繼續開車，並且在停車的狀態下直接在車上睡覺，警方是收到了市民的舉報後前往調查，而申彗星在拒絕酒測3次之後被作為現行犯逮捕。調查過程中申彗星還誤認他人的車輛為自己的車，警方調查後認為非竊盜使用，而是非法使用他人的車輛。



申彗星在一審的最終陳述中提到自己相當抱歉，會反省並不在讓這樣的事情發生，也提到自己身為神話成員活動了25年，也罹患恐慌障礙、憂鬱症、社交恐懼症等等，在2021年後症狀加重並中斷了節目通告，所以這段期間內自己是完全沒有飲酒的，二審宣判結果將於4月12日上午公開。

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