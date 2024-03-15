VANNER泳光的「光」是HIGHLIGHT李起光！完全铁粉手机桌布放裸身起光还在直播练应援

「《PEAK TIME》冠军团」VANNER的忙内泳光，和《PEAK TIME》评审HIGHLIGHT李起光有什么关联各位知道吗？答案是铁粉和本命（最爱）！

虽然在去年的选秀节目《Peak Time》里，泳光不曾展现过粉丝心，不过他早在2019年VANNER出道那年，就透露过自己的偶像是Highlight李起光。在VANNER队长泰焕的YouTube Vlog《焕TV》里，泰焕就曾直击泳光正在看YouTube影片，影片正是李起光的Solo演唱会影片。泳光还向镜头对起光说自己是出道粉，国中时看了〈Beautiful Night〉（Beast时期）里李起光的Solo舞蹈后，便把李起光当作模范，更秀出自己的手机桌布，竟然是李起光裸上身的照片XD，他说：「为了激励自己……」



参加《PEAK TIME》后，泳光某次在VANNER IG开问答和粉丝互动，回答了数个和李起光有关的问题。其中有人问他的艺名是如何取的，他回答「泳俊+起光」，就是自己的名字安泳俊再加上李起光的「光」。

▼「和起光老师说过话了吗？」「还没有……」



▼「被起光前辈称赞vs和起光前辈合照」「吃饭」



▼「艺名取叫泳光的契机是什么呢」「本来在想个特定的单词，刚好喜欢起光前辈！？泳俊+起光 泳光（编按：泳光韩语音同「荣光」）」



▼「最喜欢的歌曲」「Beast〈Ribbon〉」



《PEAK TIME》要结束了的当周，泳光终於表达了粉丝心，在李起光主持的电台《李起光的歌谣广场》结束前夕留下声音讯息，介绍完自己是谁就直言艺名是受前辈影响、是前辈Big Fan，说一直想上电台节目和前辈见面，但没机会了，只好用此种方式传达。李起光听见可是笑开怀呢！谦虚的说不晓得能否接受那么大的爱，但非常感谢、感动，会找机会和泳光对话、吃饭。



VANNER没机会上李起光的电台，后来倒上了Highlight忙内孙东云短暂代班的《Kiss the Radio》，泳光又发送一则语音讯息示爱表示想一起吃饭，马上就收到李起光的惊喜讯息！李起光除了表示对他的艺名来由很惊讶外，也看了泳光challenge自己最新Solo曲的影片，最后为VANNER、泳光及自家忙内孙东云应援。



11月HIGHLIGHT演唱会，泳光前往观看也到后台和偶像们见面了！终於留下一张和李起光的珍贵合影！他写下：「去了一直很尊敬的HIGHLIGHT前辈粉丝演唱会！！！非常有趣，学到了很多东西也度过了幸福的时光。」



时间回到现在，HIGHLIGHT本周11日回归，当日他们参加了一档YouTube节目《IDDP》播出，内容是HIGHLIGHT要检视Namu Wiki（韩国人用的维基百科）写的正不正确。其中李起光念出泳光是自己的粉丝一段特别被播了出来，梁耀燮听了艺名故事感到相当惊奇直呼：「真的是『荣光』啊！」李起光听了笑说想泳光了。



隔日泳光在VANNER YouTube频道直播，说是和粉丝的约会，结果没多久就戴起HIGHLIGHT帽子还拿出HIGHLIGHT手灯把玩（差点玩坏？），开始欣赏MV甚至练起HIGHLIGHT新主打歌〈BODY〉‎的应援，整场直播有一根本是粉丝「陪偶像追星」啊！



从‎「打工男团」熬到现在，泳光甚至还有机会向本命表达粉丝心、和本命互动，是货真价实的「成粉」（成功的粉丝）了啊！

最后附上双方最新回归的歌曲MV吧！〈JACKPOT〉与〈BODY〉：



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