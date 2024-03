BTOB陸星材開通個人YT第一首cover曲高音令人驚豔！誠意十足、拼命唱到整臉脹紅

走過、路過、不要錯過!陸星材唱的〈Beautiful Things〉(美麗的事物)真的太好聽了~。TAT

人氣男團BTOB成員陸星材開通了個人Youtube頻道,上傳的第一部影片就獻唱了難度極高的cover曲。



▼陸星材 cover〈Beautiful Things〉(原唱:Benson Boone 本森·布恩)。



陸星材投注真摯情感,開口第一句就征服了網友們的心,展現出色的歌唱實力,特別是在高音部份相當澎湃激昂,甚至為了飆高音而脹紅了臉,展現出唱好這首歌的滿滿誠意。



而他的頻道名稱「육캔두잇」(Yook can do it)用姓氏陸結合了 You can do it(你做得到)明示了對開設頻道的決心,也讓大眾相當好奇他未來在頻道上會有什麼樣的精彩表現。



目前他離開了工作了11年的經紀公司Cube娛樂(BTOB全員不續約),並與電視劇製作公司IWill Media簽訂專屬合約,成為旗下首位簽約藝人,期待他未來在歌手、團體、演員及綜藝主持...等全方位的活動。

延伸閱讀:BTOB成功與CUBE達成商標協議!徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel公司成立BTOB Company,分散不同公司但依舊會維持團體活動



