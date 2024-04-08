劉在錫 & SEVENTEEN Hoshi & aepsa Karina & 陸星材新綜藝《Syncro You》下月開播

國民MC劉在錫將搭檔陸星材、SEVENTEEN Hoshi和aespa Karina等人為觀眾們呈現一檔全新的綜藝。

今日（8日），KBS電視台官宣新綜藝節目《Syncro You》將於5月10日首播。 劉在錫、李笛、李龍真、陸星材、Seventeen Hoshi和aespa的Karina作為MC亮相。《Syncro You》是一檔綜藝音樂秀節目，節目裡將由AI打造出與原版舞臺99%相似的演出，並找出頂級歌手們呈現的1%的翻唱舞台。

劉在錫作為MC軍團的領軍人引領這個節目，時隔《Sugar Man》四年再次以音樂娛樂節目的形式回歸。 有著「Top100的耳朵」的他計畫在這次節目中展現與眾不同的活躍。創作歌手李笛和以「搞笑藝人+歌手」而聞名的李龍真也加入了節目。 有關人士透露說：「他們對音樂有深刻的理解，會產生別樣的化學反應」。最讓人無法忽視的是愛豆陣容。 陸星材已經涵蓋了歌唱、演技和綜藝等多個領域。 而擁有獨特綜藝感的Hoshi和作為4代女團佼佼者之一的Karina的加盟也令無數觀眾和粉絲異常期待。



《Syncro You》方面表示：「六位主持人將齊心協力爆發出強大的協同效應，他們之間的嗓音對決將是看點之一，在AI打造的相似度99%的舞台中為了找到真正的1%真人演唱，他們將展現出頂級的表現。」

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