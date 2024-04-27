【韓網熱門】房時爀IG裡唯獨沒有跟NewJeans合照

除了NewJeans之外，旗下偶像團及部份SOLO藝人都有PO合照。

（*背景說明：閔熙珍記者會控訴HYBE高層長期壓榨自己、打壓自己負責的女團NewJeans，包括房時爀一開始就不看好NewJeans出道曲、沒有給NewJeans出道祝賀、親自製作的旗下另一廠牌女團抄襲NewJeans風格和編舞、CEO要求NewJeans出道及宣傳期給LE SSERAFIM讓路等等。 有網友將其解讀為男性集團對優秀女性職員的打壓。）





韓國網友評論：

1. 區別對待太明顯了吧

2. 怎能這樣對待自家爆紅歌手？是有多嫉妒...

3. 真的很難看

4. 真的連一張都沒有嗎？看來從一開始就矛盾很深啊

5. 這樣NewJeans都能成功，真的了不起

6. 還以為NewJeans是HYBE的公主，原來是遭到冷遇的灰姑娘

7. 所以成員們只能依靠閔啊... 被當做別人家小孩...

8. 聽說從出道前就不對付，可能雙方都不想合照吧kk

9. 怪不得總在強調「NewJeans是靠自己成功」，成員們的父母應該也很焦頭爛額，感性上能依賴的只有閔熙珍吧

10. 看來他對於自己看不上的音樂和女團大獲成功感到很深的自卑kkk所以做了模仿的女團、把閔熙珍推走... 自卑真是可怕啊，這位錢多年紀大的先生kk

11. 不管擁有多少金錢、多高地位，被自卑感俘虜的人是世上可悲

12. 看慣了只認錢的秀滿，真的不理解房...

13. 破防得這麼明顯，您開心了嗎？

14. 房時爀如果委屈也開場記者會吧，說「我想跟NewJeans合照可是閔熙珍不讓」！加油！

15. 如果我是閔熙珍，應該早就住進精神病院了。 這是在幹什麼啊，好陰險

16. 原來那一大坨都是自卑感

17. 事實擺在這裡，別再說什麼「HYBE很珍惜NewJeans」之類的鬼話了

18. 不只因為照片，綜合各方面我很不解：房時爀為什麼根據個人情感來經營公司？如果只有這個水準，請卸任職位

出處：https://theqoo.net/hot/3203071023

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