SHINee泰民確定出走！親自透露離開SM心境：「去年已決定，無論在哪都是泰民」

SHINee成員泰民昨日通過粉絲交流平台宣佈即將離開SM娛樂，表示早就做出這一決定、已和成員溝通好，懇請大家繼續支持。

泰民：「很快就會進行新的出發。 雖然提及這個話題有些謹慎，但對於如此珍惜和愛護我的人，保持沉默很沒有禮貌。 」



對於最近盛傳離開SM的消息，泰民給出確定回復：「從去年開始做了很多思考，最終決定離開現在的公司，跟成員們也都好好地聊過了。 我無論何時何地都是李泰民。 我相信會有更多好事發生，我會去創造那樣的未來。 作為SHINee、作為泰民，都請大家繼續支持。」

日前有消息稱泰民不會續約，SM稱尚未確定、仍在進行多角度討論，唯強調會繼續通過SM進行SHINee的活動。



此外，泰民2008年作為SHINee成員出道，去年10月發行第四張SOLO迷你專輯《Guilty》獲得大量好評及人氣，與SM娛樂的專屬合約將在本月底期滿。

有消息稱新東家是2021年成立的經紀公司「Big Planet Made娛樂」，目前旗下藝人包括Wanna One出身歌手河成雲、NU'EST出身歌手REN（崔珉起），以及VIVIZ成員銀河、信飛和嚴智等。



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