BTOB陆星材开通个人YT第一首cover曲高音令人惊艳！诚意十足、拼命唱到整脸胀红

走过、路过、不要错过！陆星材唱的〈Beautiful Things〉（美丽的事物）真的太好听了～。TAT

人气男团BTOB成员陆星材开通了个人Youtube频道，上传的第一部影片就献唱了难度极高的cover曲。



▼陆星材 cover〈Beautiful Things〉（原唱：Benson Boone 本森・布恩）。



陆星材投注真挚情感，开口第一句就征服了网友们的心，展现出色的歌唱实力，特别是在高音部份相当澎湃激昂，甚至为了飙高音而胀红了脸，展现出唱好这首歌的满满诚意。



而他的频道名称「육캔두잇」（Yook can do it）用姓氏陆结合了 You can do it（你做得到）明示了对开设频道的决心，也让大众相当好奇他未来在频道上会有什么样的精彩表现。



目前他离开了工作了11年的经纪公司Cube娱乐（BTOB全员不续约），并与电视剧制作公司IWill Media签订专属合约，成为旗下首位签约艺人，期待他未来在歌手、团体、演员及综艺主持...等全方位的活动。

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