「金秀MAN」金秀賢時隔7年出演綜藝超緊張！聽到劉在錫說他都沒有變老，反應超爆笑 XD

6日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開下集預告，終於等到金秀賢啦！

因為是時隔7年才出演綜藝，讓金秀賢非常緊張，當天他還提早30～40分到攝影棚，他還驚訝地說：「哇～有好多攝影機啊！」節目中，金秀賢講述自己的近況和過去的故事，他說：「小時候因為比較內向，所以我自己取了一個很有男子氣概的綽號叫做『金秀MAN』。」



接著，劉在錫說：「聽說你為了想考上去中央大學戲劇電影學系，重考了四次？金秀MAN這是怎麼回事？」讀了金秀賢重考時期在網路社區上完文章，令他驚慌失措。劉在錫還問他還記不記得收到合格消息的那一天？他喊著：「啊啊！啊啊！」重現當時的心情。



還介紹金秀賢的黃金履歷，「千萬電影」《神偷大劫案》、《來自星星的你》、《製作人》等都是20代的作品。《來自星星的你》當時他才26歲，現在是37歲，已經過了11年。劉在錫：「但你看起來沒有變老耶！」金秀賢謙虛地表示：「如果一個一個拆開細看的話，也不是那樣啦。」



另外，金秀賢出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將在13日播出，而他與金智媛主演的新劇《淚之女王》將在3月9日首播。



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