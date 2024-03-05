愛豆不能談戀愛？Karina認愛...粉絲崩潰派卡車示威「逼分手」還怒轟：是妳親手毀掉自己的前途！

Dispatch（D社）在日前爆出演員李宰旭和 aespa 成員 Karina（劉知珉）正在戀愛中，稱兩人在米蘭時裝秀上一見鍾情。隨後，雙方經紀公司回應：「正在互相了解階段。」承認兩人的戀愛傳聞。

戀愛消息曝光後，有粉絲選擇祝褔 Karina，但也有粉絲選擇脫飯，取消訂閱付費平台 Bubble（泡泡）、賣掉專輯小卡等。

近日，還有海外粉絲疑似不滿 Karina 認愛，在SM娛樂門口派卡車進行示威。卡車上寫著「比起對不起粉絲，Karina 更對不起的是努力練習7年的自己！是你親手毀掉自己的前途，你所有的努力都被一個戀愛傳聞給否定了，你滿意了嗎？」、「Karina 粉絲給你的愛還不夠嗎？你為什麼選擇背叛粉絲？請你親自道歉，否則你接下來就會看到下跌的專輯銷量、演唱會上空盪盪的座位」、「Karina 做選擇吧！分手 or 毀掉自己的事業、道歉 or 讓粉絲們哭、認識1個月的男人 or 為你應援4年的粉絲」等等。

카리나 연애 때문에 SM 앞으로 트럭 보낸 해외팬들 pic.twitter.com/rLH3BYSjo3 — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) March 4, 2024

激烈的用語加上錯誤的語法，也在韓網引發熱烈討論（留言突破600則），韓網友：「這種程度的話就是精神病了...」、「早知道就當卡車司機了」、「不喜歡就脫飯吧，你以爲那樣情況就會改變嗎」、「但是...演唱會現場依然沒有我的位置」、「到底對 Karina 有什麼要求啊，真的好煩啊！拜託你脫飯吧」、「難道你一輩子都不談戀愛也不結婚嗎」、「看起來是中國粉絲啊？是用翻譯機翻的嗎」、「愛豆談戀愛就是大逆不道罪人嗎」、「Karina 做錯了什麼？竟然威脅她」、「我知道愛豆和粉絲關係很特殊，但這有必要嗎」等等。



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