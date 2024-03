愛豆不能談戀愛？Karina認愛...粉絲崩潰派卡車示威「逼分手」還怒轟：是妳親手毀掉自己的前途！

Dispatch(D社)在日前爆出演員李宰旭和 aespa 成員 Karina(劉知珉)正在戀愛中,稱兩人在米蘭時裝秀上一見鍾情。隨後,雙方經紀公司回應:「正在互相了解階段。」承認兩人的戀愛傳聞。

戀愛消息曝光後,有粉絲選擇祝褔 Karina,但也有粉絲選擇脫飯,取消訂閱付費平台 Bubble(泡泡)、賣掉專輯小卡等。

Korean netizens react to the news of #LeeJaeWook and #aespa's #Karina dating, congratulating the couple while expressing concern over their privacy. #카리나 #이재욱 pic.twitter.com/uh2jX37JGz