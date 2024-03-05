爱豆不能谈恋爱？Karina认爱...粉丝崩溃派卡车示威「逼分手」还怒轰：是你亲手毁掉自己的前途！

Dispatch（D社）在日前爆出演员李宰旭和 aespa 成员 Karina（刘知珉）正在恋爱中，称两人在米兰时装秀上一见钟情。随后，双方经纪公司回应：「正在互相了解阶段。」承认两人的恋爱传闻。

恋爱消息曝光后，有粉丝选择祝褔 Karina，但也有粉丝选择脱饭，取消订阅付费平台 Bubble（泡泡）、卖掉专辑小卡等。

近日，还有海外粉丝疑似不满 Karina 认爱，在SM娱乐门口派卡车进行示威。卡车上写著「比起对不起粉丝，Karina 更对不起的是努力练习7年的自己！是你亲手毁掉自己的前途，你所有的努力都被一个恋爱传闻给否定了，你满意了吗？」、「Karina 粉丝给你的爱还不够吗？你为什么选择背叛粉丝？请你亲自道歉，否则你接下来就会看到下跌的专辑销量、演唱会上空荡荡的座位」、「Karina 做选择吧！分手 or 毁掉自己的事业、道歉 or 让粉丝们哭、认识1个月的男人 or 为你应援4年的粉丝」等等。

카리나 연애 때문에 SM 앞으로 트럭 보낸 해외팬들 pic.twitter.com/rLH3BYSjo3 — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) March 4, 2024

激烈的用语加上错误的语法，也在韩网引发热烈讨论（留言突破600则），韩网友：「这种程度的话就是精神病了...」、「早知道就当卡车司机了」、「不喜欢就脱饭吧，你以爲那样情况就会改变吗」、「但是...演唱会现场依然没有我的位置」、「到底对 Karina 有什么要求啊，真的好烦啊！拜托你脱饭吧」、「难道你一辈子都不谈恋爱也不结婚吗」、「看起来是中国粉丝啊？是用翻译机翻的吗」、「爱豆谈恋爱就是大逆不道罪人吗」、「Karina 做错了什么？竟然威胁她」、「我知道爱豆和粉丝关系很特殊，但这有必要吗」等等。



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