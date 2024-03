「LUCY」迎出道四週年發願唱更多場 4月26日相約Zepp New Taipei 3月9日上午11:28 遠大售票全面啟售

韓國寶藏樂團「LUCY」在迎接出道四週年前夕,正式宣佈要在4月26日(五)於Zepp New Taipei舉行《LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI》演唱會,朝著他們2024年心願「想要舉辦更多場演唱會」的目標邁進,而台北就是他們實現的其中一站。

由小提琴手兼隊長YECHAN、主唱兼吉他手崔庠燁、貝斯手趙元祥以及鼓手申光一所組成的「LUCY」,因為選秀節目《Super Band》打開知名度,日前接受韓國媒體訪問時,表示隨著被越來越多人認識,支持的粉絲也越來越多,他們也透過多種方式感受到粉絲們的愛,主唱兼吉他手崔庠燁說「當我讀到他們寫的、各自煩惱的信時,感覺到他們非常依賴我們,我會深深地感受到粉絲的愛」,貝斯手趙元祥則表示:「當粉絲們為趙元祥感到驕傲時,我會意識到正是因為有他們,LUCY和趙元祥才能存在。」

被問到今年有什麼夢想,小提琴手兼隊長YECHAN希望能舉辦更多場演唱會,主唱兼吉他手崔庠燁說:「去年在台灣和印尼舉辦了首場演唱會,希望這樣的機會能夠繼續增加!」至於如果想要更貪心一點,希望能聚集大約100名粉絲一起活動,小提琴手兼隊長YECHAN聽了也興奮表示「我想和粉絲們一起去滑雪場!」趙元祥也回答:「我想和100名粉絲一起玩遊戲!」申光一也不甘示弱的回答:「我想和100名粉絲一起排隊去吃美食!」

「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI」台北演唱會將於4月26日(五)晚間19:30於Zepp New Taipei舉行,預計3月9日早上11:28於遠大售票系統開賣,票價為1樓VIP區 (站位):$3,600、1樓搖滾區(站位):$2,800 (1樓觀眾演出當天依票券上序號,整隊後入場)、2樓座位區:$2,000等3種,VIP粉絲福利:本次演唱會將有限量VIP粉絲福利加購,敬請耐心等候相關資訊,更多演唱會相關詳情可洽主辦單位超級圓頂官方臉書專頁。

LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI

※ 演出日期及時間:

2024 / 04 / 26 (五) 19:30 開演

(實際演出時間,需以演出方時間為準)

※ 演出地點:Zepp New Taipei (新莊宏匯廣場)

※票價:

1樓VIP區 (站位):$3,600

1樓搖滾區(站位):$2,800

(1樓觀眾演出當天依票券上序號,整隊後入場)

2樓座位區:$2,000

※ 售票方式:遠大售票系統購票: https://ticketplus.com.tw/

※ 售票日期:2024 / 03 /09 (六) AM 11 : 28 開始

※ VIP粉絲福利:本次演唱會將有限量VIP粉絲福利加購,敬請耐心等候相關資訊。

