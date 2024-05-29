李瑞鎮附身尹燦榮，和Golden Child奉宰鉉展開奇妙友誼！新劇《黑幫的我成了高中生》今首播

【含完整劇情與角色介紹】

改編自同名人氣BL小說，講述黑幫老大附身在弱雞高中生的全新韓劇《黑幫的我成了高中生》，今（29）日下午將首播，觀前不妨看看詳細劇情介紹與看點！



新穎陣容，尹燦榮搭奉宰鉉當雙男主

《Delivery Man》「司機nim」尹燦榮搭檔《閃亮的西瓜》「恩浩」Golden Child奉宰鉉，完全是新穎「鮮肉組合」！



童星出身的尹燦榮，去年在《Delivery Man》首次挑戰成人演技，此次在《黑幫的我成了高中生》又要回歸，但又不太一樣，甚至要一人扮演兩角！尹燦榮回歸扮演高中生，演出的「宋伊憲」是個受校園暴力折磨、性格膽小的學生，從天橋一躍而下意外被一名黑幫老大附身，被改頭換面逆轉人生！也因此，尹燦榮除了飾演膽小的「宋伊憲」，同時還要扮演「被黑幫老大金德八附身的宋伊憲」挑戰演技。



男團Golden Child成員奉宰鉉，近年不斷嘗試演戲，去年在《閃亮的西瓜》裡扮演男主角恩傑的聾人哥哥「恩浩」，純粹用手語、臉部表情與後製配音呈現表演，戲份不多但一度成為亮點。他在《黑幫的我成了高中生》飾演宋伊憲的同學「崔世景」，發現宋伊憲的異狀大膽的懷疑他……



「美大」李瑞鎮重量級客串

尹燦榮和奉宰鉉擔綱男主角之外，還有名演員重量級客串！是人稱「美大」的李瑞鎮！李瑞鎮2022年一改形象搞笑演出《內科朴院長》獲好評，在《黑幫的我成了高中生》裡，他是本來是要接手七星派當老大的金德八，結果為了想救宋伊憲成為了宋伊憲！李瑞鎮不只是一開始現身而已，後續還要配音，擁絕對存在感！



猜不透的情節

《黑幫的我成了高中生》改編自同名BL小說，引發廣大原著小說迷注意，雖然沒有明講這是部BL劇，但製作公司卻是曾製作熱門BL劇《非意圖的戀愛談》的No.3 Pictures，雙男主宋伊憲和崔世景的故事會如何發展引人好奇，能確定的是，‎尹燦榮和奉宰鉉戲外已結成友誼。



另外，劇情設定乍看像是振永和朴誠雄主演的電影《大佬上錯身》（我裡面的那傢伙），但導演李成澤說明《大佬上錯身》是「交換靈魂」，和《黑幫的我成了高中生》單純只有黑幫老大上身高中生的情節不同，故事會著重在老大變成高中生後展開的冒險故事。預告也顯示變成高中生的德八，曾到納骨塔看著黑幫手下們給自己的留言，德八的未來會如何呢？伊憲又到哪去了？



除了尹燦榮、奉宰鉉與李瑞鎮之外，還有元太珉（元泰民）、高東玉與朱允燦等演員攜手演出。而OST歌手陣容已公開，包括LUCY主唱兼吉他手的崔庠燁、池永勳（지영훈）、Tejong（테종泰宗）、ARO（정아로正娥路）與金英根。



《黑幫的我成了高中生》今日起逢星期三下午4時半在「黃Viu」更新兩集，觀眾可免費收看，好奇尹燦榮、奉宰鉉之間的男男友誼還有爆笑冒險，那就別錯過啦！

▼預告片



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