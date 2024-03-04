說出來大家可能不相信，他真的只比宋昰昀大2歲！韓網辣評：論髮型的重要性

娛樂圈不乏讓人猜不出年紀的童顏臉，但是像他這樣的「老顏」真的很少見（笑！）

熱播劇《和我老公結婚吧》剛剛落下帷幕，作為主角的朴敏英和羅人友雖然人氣火爆，但因為反派line太過出彩，多少遮擋了一些主角光環。 整部劇中不僅是女一男一、女二男二演技精湛，就連配角也可圈可點。 尤其是U&K Food營銷1組科長「金景旭」的表現也很亮眼，給觀眾們留下了深刻的印象。

「金景旭」的飾演者是演員金重熙，因為戲裡戲外差別巨大，一度導致他參加電視劇殺青宴時沒被大眾認出，只是髮型的變化就讓他從油膩中年男到氛圍型男。

最近金重熙公開了和女二號宋昰昀的合影，並附言「雖然難以置信，但確實只差2歲。」如果不是本尊親自認證，真的很難相信兩人僅差2歲，金重熙是1984年出生，宋昰昀則是1986年。 劇中看起來他比宋昰昀大了至少有10歲吧，撩起的瀏海更顯得他滄桑。

得知金重熙真實年齡的觀眾和網友們也嚇了一跳，紛紛表示：「請你把瀏海焊死在腦門上」、「只能說化妝師太厲害了」、「你在劇中的存在感太強了，想忽視都忽視不了」、「你是不是戴了假髮」、「所以說髮型真的非常重要」等。

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