「LUCY」迎出道四周年发愿唱更多场 4月26日相约Zepp New Taipei 3月9日上午11:28 远大售票全面启售

韩国宝藏乐团「LUCY」在迎接出道四周年前夕，正式宣布要在4月26日（五）於Zepp New Taipei举行《LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI》演唱会，朝著他们2024年心愿「想要举办更多场演唱会」的目标迈进，而台北就是他们实现的其中一站。

由小提琴手兼队长YECHAN、主唱兼吉他手崔庠烨、贝斯手赵元祥以及鼓手申光一所组成的「LUCY」，因为选秀节目《Super Band》打开知名度，日前接受韩国媒体访问时，表示随著被越来越多人认识，支持的粉丝也越来越多，他们也透过多种方式感受到粉丝们的爱，主唱兼吉他手崔庠烨说「当我读到他们写的、各自烦恼的信时，感觉到他们非常依赖我们，我会深深地感受到粉丝的爱」，贝斯手赵元祥则表示：「当粉丝们为赵元祥感到骄傲时，我会意识到正是因为有他们，LUCY和赵元祥才能存在。」

被问到今年有什么梦想，小提琴手兼队长YECHAN希望能举办更多场演唱会，主唱兼吉他手崔庠烨说：「去年在台湾和印尼举办了首场演唱会，希望这样的机会能够继续增加！」至於如果想要更贪心一点，希望能聚集大约100名粉丝一起活动，小提琴手兼队长YECHAN听了也兴奋表示「我想和粉丝们一起去滑雪场！」赵元祥也回答：「我想和100名粉丝一起玩游戏！」申光一也不甘示弱的回答：「我想和100名粉丝一起排队去吃美食！」

「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI」台北演唱会将於4月26日（五）晚间19:30於Zepp New Taipei举行，预计3月9日早上11:28於远大售票系统开卖，票价为1楼VIP区 (站位)：$3,600、1楼摇滚区(站位)：$2,800 (1楼观众演出当天依票券上序号，整队后入场)、2楼座位区：$2,000等3种，VIP粉丝福利：本次演唱会将有限量VIP粉丝福利加购，敬请耐心等候相关资讯，更多演唱会相关详情可洽主办单位超级圆顶官方脸书专页。

LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in TAIPEI

※ 演出日期及时间：

2024 / 04 / 26 (五) 19:30 开演

(实际演出时间，需以演出方时间为准)

※ 演出地点：Zepp New Taipei (新庄宏汇广场)

※票价：

1楼VIP区 (站位)：$3,600

1楼摇滚区(站位)：$2,800

(1楼观众演出当天依票券上序号，整队后入场)

2楼座位区：$2,000

※ 售票方式：远大售票系统购票: https://ticketplus.com.tw/

※ 售票日期：2024 / 03 /09 (六) AM 11 : 28 开始

※ VIP粉丝福利：本次演唱会将有限量VIP粉丝福利加购，敬请耐心等候相关资讯。

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