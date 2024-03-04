車銀優這一流的帶貨能力！《美好世界》「暴風吸入」炸醬麵看餓了觀眾：你得為全國觀眾的衝動消費負責啊
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車銀優這一流的帶貨能力！《美好世界》「暴風吸入」炸醬麵看餓了觀眾：你得為全國觀眾的衝動消費負責啊

韓劇   2024年3月4日   星期一10:13   Tracy  

（封面圖源：IG@disneyplushk）

只不過吃了炸醬麵，怎麼就登上熱搜了呢？喔，原來主人公是車銀優啊，那就不奇怪了。

金南珠和車銀優攜手主演的Disney+新劇《美好世界》正在熱播，首播收視率以5.3%起步，第二集上升至了6.1%。 「臉讚天才」車銀優的變身吸引了廣大觀眾的注意，電視劇一開播他的一舉一動都受到了極大的關注。

僅劇中一個吃炸醬麵的鏡頭就在韓網掀起熱浪。 結束工作的車銀優和工友們圍坐在一起吃炸醬麵，他穿著黑色的短袖T恤，露出健碩的肱二頭肌，一看就是是個幹體力活的模樣，沒打理的短髮被風吹散在臉頰上。 車銀優歪著頭、捧著一碗炸醬麵，一筷子下去就叉起了一大口塞入嘴中，接著又用手直接拿起一個煎餃，吃完後還舔了舔手指頭，不顧形象大快朵頤的模樣賺足了觀眾們的視線，吃相雖然豪邁，但因為這張帥臉的加持，卻完全不顯邋遢。

沒想到很快網路上就有不少觀眾公開了自己的宵夜認證照，紛紛表示「車銀優吃炸醬麵和煎餃吃得太香了，忍不住了」，調侃「你必須為全國觀眾的衝動消費負責」，大家甚至新造出了「車醬麵」的詞語，可見車銀優的帶貨能力有多強。

前有《來自星星的你》中初雪天就要吃啤酒+炸雞套餐，後有《有院子的家》中林智妍的「喪夫套餐」，現有《美好世界》的「車醬麵」，下一個電視劇美食會是什麼呢？

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