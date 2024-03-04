说出来大家可能不相信，他真的只比宋昰昀大2岁！韩网辣评：论发型的重要性

娱乐圈不乏让人猜不出年纪的童颜脸，但是像他这样的「老颜」真的很少见（笑！）

热播剧《和我老公结婚吧》刚刚落下帷幕，作为主角的朴敏英和罗人友虽然人气火爆，但因为反派line太过出彩，多少遮挡了一些主角光环。 整部剧中不仅是女一男一、女二男二演技精湛，就连配角也可圈可点。 尤其是U&K Food营销1组科长「金景旭」的表现也很亮眼，给观众们留下了深刻的印象。

「金景旭」的饰演者是演员金重熙，因为戏里戏外差别巨大，一度导致他参加电视剧杀青宴时没被大众认出，只是发型的变化就让他从油腻中年男到氛围型男。

最近金重熙公开了和女二号宋昰昀的合影，并附言「虽然难以置信，但确实只差2岁。」如果不是本尊亲自认证，真的很难相信两人仅差2岁，金重熙是1984年出生，宋昰昀则是1986年。 剧中看起来他比宋昰昀大了至少有10岁吧，撩起的浏海更显得他沧桑。

得知金重熙真实年龄的观众和网友们也吓了一跳，纷纷表示：「请你把浏海焊死在脑门上」、「只能说化妆师太厉害了」、「你在剧中的存在感太强了，想忽视都忽视不了」、「你是不是戴了假发」、「所以说发型真的非常重要」等。

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