D社曝李宰旭和 aespa Karina 正在戀愛中！「在時裝秀一見鍾情」還公開兩人約會照

今日一早D社就來個震撼彈！曝演員李宰旭和aespa成員Karina（劉知珉）正在戀愛中！

據D社報導，李宰旭和 Karina 在時裝秀一見鍾情，兩人在首爾也延續米蘭的緣分。在忙於演出和電視劇的瞬間，一有空就享受約會。兩人的朋友還對D社透露說：「也許一見鍾情的話是對的，在時裝秀上第一次見面就墜入了愛河。」



而 Karina 目前還住在宿舍，主要在李宰旭的家裡見面，D社還公開他們在住宅區公園安靜散步的畫面。

關於戀愛傳聞，李宰旭的所屬社C-JeS娛樂回應：「現在才看到報導，正在確認中。」SM目前則沒有回應。

李宰旭是冉冉升起的國際級演員，新劇《篡位》將在28日於 Disney+ 公開，目前正在拍攝Netflix 新劇《吞金》。Karina 在2020年以 aespa 成員出道，〈Black Mamba〉、〈Next Level〉、〈Savage〉等歌曲大受歡迎，成長爲代表K-POP的女團，計劃在今年6月展開第二次巡迴演唱會。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞