D社曝李宰旭和 aespa Karina 正在戀愛中！「在時裝秀一見鍾情」還公開兩人約會照

今日一早D社就來個震撼彈!曝演員李宰旭和aespa成員Karina(劉知珉)正在戀愛中!

據D社報導,李宰旭和 Karina 在時裝秀一見鍾情,兩人在首爾也延續米蘭的緣分。在忙於演出和電視劇的瞬間,一有空就享受約會。兩人的朋友還對D社透露說:「也許一見鍾情的話是對的,在時裝秀上第一次見面就墜入了愛河。」



Korean netizens react to the news of #LeeJaeWook and #aespa's #Karina dating, congratulating the couple while expressing concern over their privacy. #카리나 #이재욱 pic.twitter.com/uh2jX37JGz