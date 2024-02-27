交往兩天就分手！《低谷醫生》朴信惠幫助朴炯植再度順利執刀！辦公室地下戀情即將展開〜（EP.9 – 10）

[有雷]在人生低谷相遇的兩人，正在相互治癒當中，看著擺脫官司陰霾而重獲清白的朴炯植，朴信惠卻因過往憂鬱的原因再度被提起而裹足不前，兩人好不容易進展為戀人，朴信惠卻又提出分手！朴炯植不甘被稱為「前男友」而努力再度贏回了她的心！

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一直以來在協助正宇（朴炯植飾）打官司的庚敏學長寄來喜帖，卻讓荷娜（朴信惠飾）莫名感到痛苦，原來這位學長在她剛入職時給予她許多幫助，也讓荷娜相當信任。沒想到庚敏學長漸漸開始搶走她寫的論文，佔為己有提出發表，更在教授與其他同仁面前數落荷娜，到處說她的壞話使她的人際關係變得更差，也受到教授的欺壓，使得河那的憂鬱傾向越來越嚴重，最終離開了醫院職場。



荷娜想起這段過往，甚至自己前往求診，原本兩日前才開心成為戀人的荷娜與正宇，卻因荷娜的情緒再度跌落谷底，向正宇提出分手。正宇摸不著頭緒突然成為「前男友」，同時好友彬醫師（尹博飾）也邀請正宇到他的診所工作，於是正宇暫時搬離了頂樓。



即使官司已告一段落，也證明了正宇的清白，正宇仍未真正克服患者出血過多導致死亡的創傷後症候群，荷娜也聽說了正宇無法順利進行手術，於是自告奮勇成為他手術中的麻醉師，正宇雖然看起來努力克服，但步出手術室後他仍覺得自己還沒有準備好。對於已提出分手的荷娜前來幫忙他，他並不領情，至今也不清楚被分手的原因，覺得荷娜只是為了自己心裡好過，希望荷娜離開診所。



正宇從紅蘭口中得知荷娜曾經去找結婚的庚敏學長，在他的送別宴上潑了他一身酒，也聽說了兩人的過往，於是正宇去找學長並且打了一架出口氣。回到屋塔房後，再度告白荷娜，兩人也解開了誤會，荷娜漸漸感受到身邊的人都在協助她走出憂鬱，兩人總算又再度回到戀人關係。



正宇為了昔日恩師而重新執刀，在荷娜的協助下完成了手術。兩人在診所聚餐上都雙雙否認自己的感情狀態，不過同在一間診所工作，兩人的辦公室戀情才正要展開！



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