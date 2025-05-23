【韓網熱門】aespa Karina新墨鏡廣告預告片出爐，引全網大讚：居然連這髮色都能駕馭

女團aespa成員Karina為某墨鏡品牌拍攝的全新廣告公開預告片。她一頭紫色柔順長髮登場，被網友大讚「比AI還像AI」！

韓國網友評論：

1.發色也太好看了吧 瘋了 完全就是AI本人

2. 瘋了 太美了

3. 美到離譜

4. 太xx漂亮了

5. 那副墨鏡真合適 哈哈哈

6. Jennie也有 Karina也有 攻擊力太強了

7. 頭髮顏色很適合她，說不出哪裡奇怪，就是漂亮

8. æ-Navis真的失業了

9. 太絕了！Karina是最棒的，發色超級適合她

10. 和Gentle Monster的形象好配

11. 一邊覺得漂亮一邊看到墨鏡能摺疊，直接震驚「啥？？ 」

12. 跟Karina形象太搭了ᄏᄏᄏᄏᄏ

13. 和Gentle Monster簡直天作之合

14. 完美契合

15. 肯定很貴吧 ᅲ

16. 哇，必須得結婚才行...！（誇張讚美）

17. 她廣告真的拍好多

18. 居然能駕馭那種髮色，墨鏡還能折太神奇了

19. 真的是染的頭髮嗎？ 哇... 簡直像AI一樣

20. 比AI還像AI，真是服了

21. 發色也太合適了，完全大加分

22. 我完全沒意識到這發色特別，看廣告時只是覺得好好看; Karina的風格造型太完美了

原文：https://theqoo.net/square/3747878709

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