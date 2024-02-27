簡訊通知女友分手的L姓知名男星到底是誰？韓媒都知道，大膽聯絡對方：未得到任何解釋

「交往了4年，最後卻被簡訊通知分手，問題是他拍攝了我的私密部位！」

這是自稱活躍在影視劇圈、綜藝界的演員L某的前女友A某前幾日公佈在韓網論壇PANN上的言論，A某表示和L某交往了4年，最近卻被對方「潛水式」分手，僅收到一條分手簡訊，但L某卻拍攝了她的私密部位，「 我和L某6年前第一次見面，交往了4年，最近卻被他單方面分手，不管我怎麼聯繫都得不到回應。 收到分手短訊前最後一次見面時氛圍很不錯，多次發生關係，那時他拍了我的私密照，沒過幾天我就收到了短訊，之後他就完全斷了聯繫。 」

A某爆料L某在此之前也出現過同類行為，「看到L某在youTube節目上像回憶一樣談起這些事情，只想說無論是過去還是現在他都絲毫不考慮對方，如果你們認為單方面斷聯是個人自由的話，那我在這裡留言也是自由。 」

雖然韓媒沒有任何確切的消息指認L姓明星是誰，但韓網上謠言四起，紛紛將矛頭指向了某位頂流明星，對此韓媒TV DAILY更是直接電聯對方想要求證，但對方始終未有任何回應。

對於A某的爆料，韓網上有網民表示：「A某覺得被短訊通知分手很受傷，但這在戀人之間不俗啊什麼問題」、「她被拍私密照才是問題吧」、「其實大家都知道是誰，但是大家都不說」、「一看就是迴避性人格，最後被罵得最慘的還是女方」、「這算是利用女性心理吧，確實蠻過分的」、「 藝人都喜歡用綜藝立人設，這並不是他們的真面目」、「好奇他接下來的綜藝節目要怎麼辦」、「拍照可能是雙方同意的，但是潛水式分手就太渣了，而且交往了4年，不應該見面好好說分手嗎？最惡劣的行為之一就是潛水式分手」等。

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