D社曝李宰旭和 aespa Karina 正在恋爱中！「在时装秀一见钟情」还公开两人约会照

今日一早D社就来个震撼弹！曝演员李宰旭和aespa成员Karina（刘知珉）正在恋爱中！

据D社报导，李宰旭和 Karina 在时装秀一见钟情，两人在首尔也延续米兰的缘分。在忙於演出和电视剧的瞬间，一有空就享受约会。两人的朋友还对D社透露说：「也许一见钟情的话是对的，在时装秀上第一次见面就坠入了爱河。」



而 Karina 目前还住在宿舍，主要在李宰旭的家里见面，D社还公开他们在住宅区公园安静散步的画面。

关於恋爱传闻，李宰旭的所属社C-JeS娱乐回应：「现在才看到报导，正在确认中。」SM目前则没有回应。

李宰旭是冉冉升起的国际级演员，新剧《篡位》将在28日於 Disney+ 公开，目前正在拍摄Netflix 新剧《吞金》。Karina 在2020年以 aespa 成员出道，〈Black Mamba〉、〈Next Level〉、〈Savage〉等歌曲大受欢迎，成长爲代表K-POP的女团，计划在今年6月展开第二次巡回演唱会。



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