宣布引退的宋承炫將步入禮堂迎向新人生～6月即將結婚，婚後將前往美國從事餐飲事業

前FTIsland成員宋承炫，自2019年約滿不續後退出團體，並專心成為一位演員。日前他拋出了退出演藝圈的宣言，近日更傳出他將於6月成為人夫，並且在婚後將前往美國重新開始人生第二幕。

‎2月15日突然發表引退宣言的前FTIsland樂團成員宋承炫，據悉將於6月舉行婚禮後前往美國生活，目前的他也正忙於婚禮的準備，預計在首爾江南舉行。宋承炫也預計婚後將赴美生活，可能協助在美國經營著餐飲相關行業的準岳父，算是繼承女方家業，展開他的第二事業人生。宋承炫友人也透露，由於他希望婚後能夠到美國度過平凡上班族的婚後生活，於是特別宣布退出演藝圈。

宋承炫日前曾透過SNS向粉絲們說明，思考許久後決定離開演藝圈，離開韓國展開新生活，大家也不難猜到他的下一步。聽說FTIsland的成員們也非常支持宋承炫的新出發，雖然2019年宋承炫約滿退出了樂團，之後似乎也沒有跟特定成員單獨聯繫，不過成員們也從朋友們那裡聽說了宋承炫的消息，尚未確定是否出席他的婚禮。

2009年有位成員吳元斌退隊之後，宋承炫即以FTIsland吉他手出道，高挑與秀氣的外型，搭配上出色的音樂實力，也受到廣大樂迷們的喜愛。除了音樂，宋承炫還挑戰演戲，更決定退出樂團專注以演員身分活動，參與音樂劇、話劇以及網路劇的演出。也祝福他離開演藝圈環境，重啟新的人生。



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