樂團FTIsland出身的前成員宋承炫拋出引退宣言！「想離開韓國展開新生活」

樂團FTIsland出身的前成員，現在以演員身分活動的宋承炫，宣告退出演藝圈活動，並表達自己希望能夠離開韓國重新開始新的生活。

2月15日宋承炫表示，自己原本就沒什麼在玩SNS社群媒體，加上最近自己離開了公司，進入了長長的休息時期，首先想要對於等待他已久的粉絲們，致上心中歉意。在宋承炫苦惱後終於決定要退出演藝圈，也可能會離開韓國，試著展開全新的生活。

宋承炫也說明，自己從FTIsland團隊離開，專心成為演員已經有4年多的時間，比起新的工作以及新的環境，更加辛苦的是不知何時才會來到的不確定的等待，以及人際關係。無論是什麼樣的工作，幾乎是不會有簡單的事情，或是簡單的人際關係，為了自己，想要挑戰一下一天一天每天奔跑的健康而有規律的新生活。

1992年8月出生，目前已滿31歲的宋承炫，於2009年以FTIsland樂團中的吉他手出道，在2019年希望能專注於演員之路而選擇退出團隊。退隊後也演出了音樂劇以及網路劇等作品。最終宋承炫也表示，真的一定要對等待著他的粉絲們說聲感謝，希望大家能夠常保身心健康，不要生病，希望大家一起健康又幸福地生活下去。

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