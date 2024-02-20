車銀優徹底黑化了...新劇《美好世界》全新海報：成為了幫助人妻金南珠復仇的工具！

這復仇的工具，也太耀眼～～～。

MBC全新金土劇《美好世界》公開了全新個人與團體海報，四大角色神秘中卻又充滿著故事性。



《美好世界》講述心理學教授－殷秀賢（金南珠 飾）親自處決殺害兒子的兇手，並深入探究那一天的秘密。同時她遇到自幼失去雙親的醫學系學生－權善律（車銀優 飾），一起解開事件真相並治癒彼此的傷痛...。



▼《美好世界》預告，Disney+於3月1日起同步每週五、六22:30獨家上線。



【人物簡介】

▼金南珠飾演心理學教授兼知名作家「殷秀賢」，本過著人人稱羨的成功生活，但在無辜失去了年幼兒子，並親自處決加害者後過著悽慘的生活。遇上了與自己有著同樣傷痛的男主，一起解開神秘事件並治癒彼此的心靈創傷。



▼車銀優飾演自幼失去雙親的醫學系學生「權善律」，雖然擁有善良的面孔，卻讓人無法知道內心的神秘人物。在富裕的家庭中長大，但因為一系列事件失去父母後，過著粗獷潦草的生活。



▼金剛于飾演女主殷秀賢的丈夫「姜秀浩」，是名事業蒸蒸日上的當紅新聞主播。他雖然真心愛著妻子，但是因為一瞬間的錯誤選擇，陷入了無法控制的漩渦之中。



▼林世美飾演在清潭洞事業有成的精品店老闆「韓宥利」，與女主殷秀賢親如姐妹，把殷秀賢和秀賢母親看得比自己的生命還重要，為活在痛苦中的秀賢提供幫助和依靠。



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