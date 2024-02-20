孝琳腹部大大的十字架刺青有故事！「歷經開腹手術的傷痕難以根治」

有韓國碧昂絲之稱的性感歌姬孝琳，從不吝嗇在舞台上展露自己的好身材，而她腹部有一個大大的十字架刺青相當引人注目，她也在日前YT節目中大方分享刺青的原因。

YT頻道《WERACLE》節目也以「融化人們的耳膜，在肚子上刻畫十字架的性感DIVA」這標題來形容嘉賓孝琳，公開的影片中孝琳坐在車上一邊與主持人聊天，一邊與大家分享心情。主持人問到了有關孝琳刺青的問題，只要是穿著中空露肚臍的服裝，大家就會看見這個醒目的大十字架花紋。



孝琳也表示，自己出生的時候有4.2公斤重，但其實有腹水的狀況，所以在一出生就馬上送進了保溫箱，而當時的醫學不算太發達，她這樣的狀況幾乎可說是無法根治的疾病，加上還有膽囊閉鎖的症狀，於是進行了開腹手術，後來還出現了腸套疊的症狀，也是必須動手術解開。



由於需要多次的手術，使得原本已經在肚子上進行橫向切開的孝琳，因為腸套疊症狀又必須再動手術，所以會呈現一個十字型的切開傷口。孝琳也不諱言對於這個傷痕，她感到很大的壓力與自卑感，以自己選擇成為一位IDOL來說，雖然也想穿著多樣華麗的服裝，卻因為必須遮住腹部而考量其他選擇。



於是孝琳思考了很久之後，選擇了用十字架刺青將傷痕遮住，她認為這麼做能夠讓自己克服所謂的自卑情結，於是在此告訴大家這個刺青的由來，現在的她反而能夠很大方地露出自己的肚子，於是她覺得這個十字架刺青對她來說就像是個禮物一樣，讓她也能自豪地展現好身材。



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