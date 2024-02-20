宣布引退的宋承炫将步入礼堂迎向新人生～6月即将结婚，婚后将前往美国从事餐饮事业

前FTIsland成员宋承炫，自2019年约满不续后退出团体，并专心成为一位演员。日前他抛出了退出演艺圈的宣言，近日更传出他将於6月成为人夫，并且在婚后将前往美国重新开始人生第二幕。

‎2月15日突然发表引退宣言的前FTIsland乐团成员宋承炫，据悉将於6月举行婚礼后前往美国生活，目前的他也正忙於婚礼的准备，预计在首尔江南举行。宋承炫也预计婚后将赴美生活，可能协助在美国经营著餐饮相关行业的准岳父，算是继承女方家业，展开他的第二事业人生。宋承炫友人也透露，由於他希望婚后能够到美国度过平凡上班族的婚后生活，於是特别宣布退出演艺圈。

宋承炫日前曾透过SNS向粉丝们说明，思考许久后决定离开演艺圈，离开韩国展开新生活，大家也不难猜到他的下一步。听说FTIsland的成员们也非常支持宋承炫的新出发，虽然2019年宋承炫约满退出了乐团，之后似乎也没有跟特定成员单独联系，不过成员们也从朋友们那里听说了宋承炫的消息，尚未确定是否出席他的婚礼。

2009年有位成员吴元斌退队之后，宋承炫即以FTIsland吉他手出道，高挑与秀气的外型，搭配上出色的音乐实力，也受到广大乐迷们的喜爱。除了音乐，宋承炫还挑战演戏，更决定退出乐团专注以演员身分活动，参与音乐剧、话剧以及网路剧的演出。也祝福他离开演艺圈环境，重启新的人生。



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