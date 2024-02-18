《財閥X刑警》安普賢&朴智賢「演很大」布網揪犯人，前APRIL李娜恩復出客串（EP.6）

《財閥X刑警》昨（17）日播出第6集，收視相比第5集稍稍上升至了0.2%，來到6.2%。此集節奏同樣明快，迅速結束了上一集未完的殷富洞老人被害案，另外還有個亮點便是前APRIL李娜恩的客串。

*上集回顧：‎《財閥X刑警》安普賢差點誤事遭朴智賢指責，卻持續展現刑警能力與善良之心（EP.5）

《財閥X刑警》此集接續第5集案子，殷富洞老人連續死亡恐為連續殺人案，陳利手（安普賢飾演）和李薔賢（朴智賢飾演）從被竊的國璽一路「演很大」追到仲介，再用暗網引誘痛下殺手的朴在根（金重熙飾演）與高英範（韓俊宇飾演），最後一步還得找李薔賢爸爸、刑警前輩李亨俊（權海驍飾演）幫忙──他要扮演關鍵的老人角色。

爸爸果然寶刀未老，趁機避開了毒藥，也和陳利手一同制服犯人，過程相當驚險，不過爸爸似乎找回了過往當警察的成就感，李薔賢也很欣慰。重案一組破案的同時，推翻了重案二組前輩組長疏漏的調查，李薔賢沒有選擇繼續給前輩好看，反倒是給他機會做出彌補，前輩虛心接受了。



在下個案子出現之前，倒有個人物突然穿插，是前APRIL李娜恩飾演的女演員韓宥羅。《財閥X刑警》一開始的兩集曾出現過的陳利手朋友金映幻，帶陳利手見見他集將合作的韓宥羅，韓宥羅出場時間僅幾分鐘，不曉得後面是否還會有戲分？又或者只是李娜恩為正式復出試水溫？



李娜恩2021年被爆曾霸凌April隊友李玹珠，April過往成員間互動都被放大檢視，掀起不小的風波，李娜恩在演戲上被《模範計程車》（模範的士）換角，April整團活動也幾乎停擺。隔年6月李娜恩簽約了Namoo Actors，不過都尚未有作品推出，這些年最大的消息就是‎和足球球星李康仁的緋聞，以及復出拍攝《財閥X刑警》。《財閥X刑警》李娜恩出演片段播出後，大眾對此關注度並不高，不過就算有討論也多是看不下去她的演出，不只是醜聞，還有演技因素。



‎theqoo論壇有人說「現在看起來不再漂亮了」、「演技也不好為什麼要用啊」（其他樓回覆「和女主角同公司」）、「表情真的很差」、「還以為在哪裡看過，原來是李娜恩啊」、「厚顏無恥」、「眼睛為什麼瞪那麼大」、「真煩，和李康仁不相上下」（編按：李康仁近日和國家隊隊友孫興慜發生內鬨），NAVER TV留言裡則是「李娜恩加油」、「娜恩好久沒出演電視劇了，很高興看到你ㅠ」、「就那麼沒人可用嗎？用有爭議的人？」、「李娜恩？ 眼睛瞪得太誇張了」、「演技不怎麼樣，人品也不怎麼樣，誰會一直用你？」、「歡迎李娜恩的人是共犯嗎……?為什麼要喜歡加害者？」……等等。

下個案子是一個待售的辦公場所，房仲帶人來看房卻驚見屍體，第7集預告片陳利手馬上就認出那人是SW軟體的崔善宇代表，法醫尹智願（鄭嘉熙飾演）驗出其為罕見的脫水死亡。



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