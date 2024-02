新人男團終於開始放棄「宏大的世界觀」韓媒分析RIIZE、TWS成功的原因：共鳴與成長

RIIZE和TWS,近期歌壇最閃耀的兩隊新人男團,他們以不俗的音樂成績讓歌迷們看到了男團的成長。

在女團百花齊放、男團青黃不接的K-POP愛豆圈,雖然男團的專輯銷量還不錯,但最體現「大眾性」的音源榜上位圈鮮少看到他們的身影,而這次RIIZE和TWS居然能進入前五名,他們到底和以往的男團有什麼區別呢?

去年9月,RIIZE出道曲《Get A Guitar》在Melon日榜上最高排名第13位,該曲在五個月後仍然位居前20。 1月5日RIIZE發布的新曲《Love 119》最高排名第4。 同樣,TWS在1月22日發布的《初遇並不按計畫發生》最高排名也是第4位。 這些歌曲發布後並未立即展現猛勁勢頭,反而是憑藉著口碑逐漸上升。 《Get A Guitar》在發布近5個月後達到最高排名,而《Love 119》也在發布一個多月後登上了第4位,該曲從100位之外的排名開始,花了3週才進入前五名。



韓媒分析RIIZE和TWS能夠在女團稱霸的音源榜上享有一席之地是因為他們不同於其他男團的「世界觀」,他們以共鳴為基礎的情感填補了這個空白。

RIIZE的團名將「成長(Rise)」和「實現(Realize)」這兩個英語單詞的含義結合在一起,意味著一個團隊一起成長並實現夢想。 正如團名所示,RIIZE的團隊核心與方向都在於「成長」,而展現這類成長的就是「Emotional Pop」,這不僅僅局限於音樂本身,而是指RIIZE團體本身,於是就有了激發人們挑戰欲的《Siren》,讓人心潮澎湃的清涼感十足的《Memories》、挑戰熱潮的放克曲風《Get A Guitar》、以強烈的表演風格傳達對對方的關心的《Talk Saxy》、描繪初戀的青澀的《Love 119》等,把成員們在成長過程中的各種經歷和情感融入到音樂中。



TWS是「TWENTY FOUR SEVEN WITH US(與我們一起的全天候)」的縮寫。 24代表一天,7代表一周,飽含「每時每刻都與TWS在一起」的意思。 換句話說,意味著「永遠與TWS在一起」,團隊希望通過音樂,成為讓每個時刻、平凡的日常變得特別的寶貴朋友,這就是「Boyhood Pop」的意義所在。



一個是「Emotional Pop」,一個是「Boyhood Pop」,雖然兩團都有自己的核心風格,但他們的關鍵詞是情感、共鳴和輕鬆聆聽(easy listening)。 在一眾強調「獨特故事情節」和「宏大世界觀」的男團中,RIIZE和TWS另闢蹊徑,先以強烈的聲音和有力的唱功給人以衝擊,接著又以強調情感、共鳴和成長的世界觀打動人心,迅速吸引粉絲。

