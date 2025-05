TWS以新歌拿下「六冠王」稱號！成為 2025 年首位達成「音樂節目：大滿貫」的偶像團體

人氣男團 TWS 以第三張迷你專輯《TRY WITH US》主打歌〈隨心奔跑不是很帥嗎?〉(Countdown!)在音樂節目上橫掃六座冠軍,成為 2025 年首位達成大滿貫的歌手。這項成就是他們出道約 1 年 3 個月以來的佳績,也是第五代男團中的首例。

▼ TWS〈隨心奔跑不是很帥嗎?〉MV已累積2085萬觀看次數:



TWS 將於今年 7 月正式進軍日本,並展開首次的當地巡演。

所屬公司 Pledis 娛樂於昨天宣布:「TWS 將自 7 月起舉辦為期約一個月的《2025 TWS TOUR '24/7: WITH:US' IN JAPAN》。」



此次巡演將於 7 月 11 日從廣島開跑,接續在愛知(13~15 日)、福岡(17~18 日)、宮城(25~26 日)、大阪(28~30 日)、神奈川(8 月 9~10 日)等六個城市舉行,共計 13 場演出。此前,TWS 將於 6 月 20~22 日在首爾松坡區蠶室室內體育館舉辦《2025 TWS TOUR '24/7: WITH:US' IN SEOUL》,與韓國粉絲們先行見面。



而 TWS 將於巡演前的 7 月 2 日推出日本出道單曲〈Nice to see you again〉(はじめまして/很高興再次見到你)。此單曲收錄包含原創日文歌曲在內共三首曲目,以如同每個人都曾經歷過的悸動與閃耀、宛如夏日回憶般的作品,帶來日常中的特別感受。TWS 將透過這張作品,向當地粉絲傳達清爽有朝氣的首次問候。



TWS 在正式出道前便已在日本音源榜上嶄露頭角。去年發行的首張韓語單曲專輯《Last Bell》在當地累積出貨量突破 10 萬張,獲得日本唱片協會的「金唱片」認證。今年 3 月舉辦的首次粉絲見面會《2025 TWS FIRST FANMEETING '42:CLUB' IN JAPAN》共三場公演全數售罄,成績相當驚人。

