戲裡摳門戲外竟超暖！《和我老公結婚吧》「國民垃圾男」李伊庚又一美談：出資1億幫朋友開店

別看劇中的李伊庚一副人見人恨小人嘴臉，現實中的他其實是善良又低調的暖男，不僅見義勇為救人、協尋失蹤兒童，必要時還會使出「鈔能力」幫朋友！

今晚（18日）這期SBS綜藝《我家的熊孩子》請來超人氣劇《和我老公結婚吧》男主李伊庚擔任特別MC，一出場就獲得媽媽們親切問候：「你這壞傢伙！」XD



不過現實中的李伊庚完全跟劇中不搭邊，申東燁介紹說他經常照顧朋友，曾自掏腰包1億韓元幫家境不好的軍隊同袍開炸雞店，具體原因就將在節目中公開。



其實李伊庚之前也有很多美談，例如2020年開車經過首爾漢南大橋時發現有醉漢試圖輕生，很多人都觀望不敢上前，李伊庚卻立即下車抱住醉漢阻止他衝向車輛或跳江，還脫下自己的衣服幫他取暖，一直緊緊抓著他直到警察抵達。

後來李伊庚在電台節目聊到此事，表示當時沒做多想、只是出於本能行動，從未跟任何人提起亦不希望見報，因為不希望那名醉漢清醒後感到後悔。



不止如此，李伊庚2022年為棒球賽開球時還特地穿了印有失蹤兒童照片的球衣和口罩，希望以此幫助他們回到溫暖的家。



李伊庚雖是LG Innotek理事的公子、不折不扣的富二代，但氣質十分草根、為人也很低調，2011年出道後從跑龍套小角色演起，直到2020年出演《認識的哥哥》才透露身份背景。 李伊庚18歲之後一分錢也沒有跟父親要過，甚至跟父親學了省錢秘笈，今年冬天完全沒開過地暖，每月天然氣費只有2萬韓元。

對自己堪稱吝嗇的李伊庚卻對朋友出手大方，跟劇中的渣男朴敏換堪稱天壤之別，演技之外的人性也讓人對他好感倍增。



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