新人男团终於开始放弃「宏大的世界观」韩媒分析RIIZE、TWS成功的原因：共鸣与成长

RIIZE和TWS,近期歌坛最闪耀的两队新人男团,他们以不俗的音乐成绩让歌迷们看到了男团的成长。

在女团百花齐放、男团青黄不接的K-POP爱豆圈,虽然男团的专辑销量还不错,但最体现「大众性」的音源榜上位圈鲜少看到他们的身影,而这次RIIZE和TWS居然能进入前五名,他们到底和以往的男团有什么区别呢?

去年9月,RIIZE出道曲《Get A Guitar》在Melon日榜上最高排名第13位,该曲在五个月后仍然位居前20。 1月5日RIIZE发布的新曲《Love 119》最高排名第4。 同样,TWS在1月22日发布的《初遇并不按计画发生》最高排名也是第4位。 这些歌曲发布后并未立即展现猛劲势头,反而是凭藉著口碑逐渐上升。 《Get A Guitar》在发布近5个月后达到最高排名,而《Love 119》也在发布一个多月后登上了第4位,该曲从100位之外的排名开始,花了3周才进入前五名。



韩媒分析RIIZE和TWS能够在女团称霸的音源榜上享有一席之地是因为他们不同於其他男团的「世界观」,他们以共鸣为基础的情感填补了这个空白。

RIIZE的团名将「成长(Rise)」和「实现(Realize)」这两个英语单词的含义结合在一起,意味著一个团队一起成长并实现梦想。 正如团名所示,RIIZE的团队核心与方向都在於「成长」,而展现这类成长的就是「Emotional Pop」,这不仅仅局限於音乐本身,而是指RIIZE团体本身,於是就有了激发人们挑战欲的《Siren》,让人心潮澎湃的清凉感十足的《Memories》、挑战热潮的放克曲风《Get A Guitar》、以强烈的表演风格传达对对方的关心的《Talk Saxy》、描绘初恋的青涩的《Love 119》等,把成员们在成长过程中的各种经历和情感融入到音乐中。



TWS是「TWENTY FOUR SEVEN WITH US(与我们一起的全天候)」的缩写。 24代表一天,7代表一周,饱含「每时每刻都与TWS在一起」的意思。 换句话说,意味著「永远与TWS在一起」,团队希望通过音乐,成为让每个时刻、平凡的日常变得特别的宝贵朋友,这就是「Boyhood Pop」的意义所在。



一个是「Emotional Pop」,一个是「Boyhood Pop」,虽然两团都有自己的核心风格,但他们的关键词是情感、共鸣和轻松聆听(easy listening)。 在一众强调「独特故事情节」和「宏大世界观」的男团中,RIIZE和TWS另辟蹊径,先以强烈的声音和有力的唱功给人以冲击,接著又以强调情感、共鸣和成长的世界观打动人心,迅速吸引粉丝。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻