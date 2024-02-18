四部剛完結的Viu強檔韓劇！從《夜晚開的花》到《犬系戀人》讓你一次追完超過癮～

題材有「古裝喜劇」、「奇幻漫改」、「復仇虐心」、「成人愛情」完全不重複！絕對有一部韓劇能夠打動你的心～。

你是一次追完派嗎？討厭韓劇剛開播卻要苦等下一集的煩躁感嗎？新一年Viu平台有四部剛完結不久的強檔韓劇！讓你一次追到結局肯定超過癮～。

【古裝喜劇】《夜晚開的花》剛完結！劇情講述寡婦－趙汝花（李荷妮 飾）白天是個足不出戶、溫婉賢淑的名門兒媳，可一到晚上她就化身黑夜英雄，對弱小與不公伸出援手。行俠仗義的過程中遇上了帥氣的禁衛營從事官－朴秀浩（李鍾元 飾），秀浩對神秘的她下深刻印象，也在一次次的事件中，漸漸發現了她的真實身份⋯⋯。（全12集）



每週收視率都節節升高，不斷刷新紀錄！劇情發展也是絲絲入扣，搞笑又緊張，緊抓住觀眾們的視線，入股不虧！



【成人愛情】《愛情少一啪》講述酒店前台服務人員－雨真（李絮 飾）和的士司機Samuel（安宰弘 飾）是一對被生活所困導致關係疏離的無性夫妻，正當他們為了金錢煩惱之際，雨真偶然發現了朋友的秘密，從此她聯手丈夫威脅不忠情侶以賺取外快，二人也從中檢視了彼此的關係。（全6集）



各種大尺度話題&畫面，挑戰現代愛情的最真實一面！！喜歡刺激的話，千萬不能錯過。



【復仇虐心】《我的Happy End》是張娜拉、孫浩俊繼《Go Back夫婦》後，時隔6年再次合作，第二度扮演夫妻；講述徐才媛（張娜拉 飾）是個白手興家的傢俱公司老闆，生活看似美滿如意的她其實有著坎坷的童年，為了填補自身無盡的慾望，她沉醉於追逐成功的人生而不停奔馳；最終在重重歷練後，嘗試擺脫慾望和執著的故事。（全14集）



雖然以「婚姻出軌」為起點，劇情卻神展開~懸疑劇情令人無法預料。



【奇幻漫改】《犬系戀人》由車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的高顏值組合，講述高中老師－韓海娜（朴圭瑛 飾）錯把同事－陳書元（車銀優 飾）誤認成暗戀對象－李寶謙（李玹雨 飾）而主動獻吻！由於海娜的家族詛咒，一旦接吻便會在午夜變成小狗，要以小狗的身份和書元二次接吻才能解開，偏偏書元卻極度怕狗...。（全14集）



男神再次主演漫改劇，之前on檔一週只更新一集，追得比較辛苦，這次就可以一次追到最後啦～



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