本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒華因健康問題暫停所有活動，粉絲怒批公司：「讓她們休息一下吧」
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本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒華因健康問題暫停所有活動，粉絲怒批公司：「讓她們休息一下吧」

明星   2024年2月9日   星期五09:00   Yuan  

（封面圖源：X@@M2MPD、X@itsLIVEofficial）

(G)I-DLE 舒華在本月3日才因身體不適不出席簽售會，才隔了5天，CUBE娛樂又再次公告舒華因狀態不佳，將暫停所有活動。

CUBE娛樂在8日表示：「舒華最近因狀態不佳而持續出現頭暈症狀，前往醫院就診，醫護人員認爲需要充分穩定和休息。」並提到雖然舒華對活動表現出強烈的意志，但是本公司爲了讓藝人專注於穩定和治療、集中精力恢復健康，決定暫時中斷所有日程。

接著說：「這是最優先考慮藝人健康的決定，希望粉絲們能夠諒解，之後會重新公告變動日程。再次向粉絲們道歉，因爲突如其來的消息讓大家擔心，爲了讓藝人以健康的面貌與粉絲們見面，會盡全力恢復狀態和健康管理。」
（圖源：IG@yeh.shaa_）

從去年12月開始，多次傳出 (G)I-DLE 的 Minnie、雨琦、舒華等成員因健康問題不參加行程的消息。之前， Minnie、雨琦也中斷行程舒華在月初也因身體不適症狀等多次沒有參加簽售會，打歌舞台也看出她身體非常舒服 QQ 成員接連病倒，讓粉絲們都非常擔心，紛紛呼籲公司要讓她們先休息。
（圖源：X@G_I_DLE）

而 (G)I-DLE 在上月29日發行第二張正規專輯《2》，專輯的初動銷量達到153萬張，受到許多人的的喜愛。
（圖源：X@G_I_DLE）

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