本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒華因健康問題暫停所有活動，粉絲怒批公司：「讓她們休息一下吧」 戲裡垃圾戲外完全是正直好青年！《和我老公結婚吧》李伊庚勇救醉漢，事後超低調：本能行為 四組售後持續很久～～的「韓劇男男CP」，一時之間讓劇迷忘了有女主的存在！他們現實情誼更堅固 南柱赫「校暴」爭議真的要反轉？！檢察廳已起訴爆料人「捏造謠言、侵害藝人名譽」

(G)I-DLE 舒華在本月3日才因身體不適不出席簽售會，才隔了5天，CUBE娛樂又再次公告舒華因狀態不佳，將暫停所有活動。

CUBE娛樂在8日表示：「舒華最近因狀態不佳而持續出現頭暈症狀，前往醫院就診，醫護人員認爲需要充分穩定和休息。」並提到雖然舒華對活動表現出強烈的意志，但是本公司爲了讓藝人專注於穩定和治療、集中精力恢復健康，決定暫時中斷所有日程。



接著說：「這是最優先考慮藝人健康的決定，希望粉絲們能夠諒解，之後會重新公告變動日程。再次向粉絲們道歉，因爲突如其來的消息讓大家擔心，爲了讓藝人以健康的面貌與粉絲們見面，會盡全力恢復狀態和健康管理。」



從去年12月開始，多次傳出 (G)I-DLE 的 Minnie、雨琦、舒華等成員因健康問題不參加行程的消息。之前， Minnie、雨琦也中斷行程，舒華在月初也因身體不適症狀等多次沒有參加簽售會，打歌舞台也看出她身體非常舒服 QQ 成員接連病倒，讓粉絲們都非常擔心，紛紛呼籲公司要讓她們先休息。



而 (G)I-DLE 在上月29日發行第二張正規專輯《2》，專輯的初動銷量達到153萬張，受到許多人的的喜愛。



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