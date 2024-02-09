本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒华因健康问题暂停所有活动，粉丝怒批公司：「让她们休息一下吧」 戏里垃圾戏外完全是正直好青年！《和我老公结婚吧》李伊庚勇救醉汉，事后超低调：本能行为 四组售后持续很久～～的「韩剧男男CP」，一时之间让剧迷忘了有女主的存在！他们现实情谊更坚固 南柱赫「校暴」争议真的要反转？！检察厅已起诉爆料人「捏造谣言、侵害艺人名誉」

(G)I-DLE 舒华在本月3日才因身体不适不出席签售会，才隔了5天，CUBE娱乐又再次公告舒华因状态不佳，将暂停所有活动。

CUBE娱乐在8日表示：「舒华最近因状态不佳而持续出现头晕症状，前往医院就诊，医护人员认爲需要充分稳定和休息。」并提到虽然舒华对活动表现出强烈的意志，但是本公司爲了让艺人专注於稳定和治疗、集中精力恢复健康，决定暂时中断所有日程。



接著说：「这是最优先考虑艺人健康的决定，希望粉丝们能够谅解，之后会重新公告变动日程。再次向粉丝们道歉，因爲突如其来的消息让大家担心，爲了让艺人以健康的面貌与粉丝们见面，会尽全力恢复状态和健康管理。」



从去年12月开始，多次传出 (G)I-DLE 的 Minnie、雨琦、舒华等成员因健康问题不参加行程的消息。之前， Minnie、雨琦也中断行程，舒华在月初也因身体不适症状等多次没有参加签售会，打歌舞台也看出她身体非常舒服 QQ 成员接连病倒，让粉丝们都非常担心，纷纷呼吁公司要让她们先休息。



而 (G)I-DLE 在上月29日发行第二张正规专辑《2》，专辑的初动销量达到153万张，受到许多人的的喜爱。



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