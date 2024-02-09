本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒华因健康问题暂停所有活动，粉丝怒批公司：「让她们休息一下吧」
广告

本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒华因健康问题暂停所有活动，粉丝怒批公司：「让她们休息一下吧」

明星   2024年2月9日   星期五09:00   Yuan  

（封面图源：X@@M2MPD、X@itsLIVEofficial）

(G)I-DLE 舒华在本月3日才因身体不适不出席签售会，才隔了5天，CUBE娱乐又再次公告舒华因状态不佳，将暂停所有活动。

CUBE娱乐在8日表示：「舒华最近因状态不佳而持续出现头晕症状，前往医院就诊，医护人员认爲需要充分稳定和休息。」并提到虽然舒华对活动表现出强烈的意志，但是本公司爲了让艺人专注於稳定和治疗、集中精力恢复健康，决定暂时中断所有日程。

接著说：「这是最优先考虑艺人健康的决定，希望粉丝们能够谅解，之后会重新公告变动日程。再次向粉丝们道歉，因爲突如其来的消息让大家担心，爲了让艺人以健康的面貌与粉丝们见面，会尽全力恢复状态和健康管理。」
（图源：IG@yeh.shaa_）

从去年12月开始，多次传出 (G)I-DLE 的 Minnie、雨琦、舒华等成员因健康问题不参加行程的消息。之前， Minnie、雨琦也中断行程舒华在月初也因身体不适症状等多次没有参加签售会，打歌舞台也看出她身体非常舒服 QQ 成员接连病倒，让粉丝们都非常担心，纷纷呼吁公司要让她们先休息。
（图源：X@G_I_DLE）

而 (G)I-DLE 在上月29日发行第二张正规专辑《2》，专辑的初动销量达到153万张，受到许多人的的喜爱。
（图源：X@G_I_DLE）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒华因健康问题暂停所有活动，粉丝怒批公司：「让她们休息一下吧」
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手