(G)I-DLE又有人病倒！舒華缺席簽名會&音樂節目FM，公司急發聲明通知：「會中斷行程讓她好好休息」

以新歌〈Super Lady〉強勢回歸的人氣女團(G)I-DLE，舒華已經是第三位出現健康問題的成員了！粉絲們為此也是相當地擔心。

CUBE娛樂旗下的人氣女團(G)I-DLE近期推出正規二輯《2》，先行曲〈Wife〉成功引爆討論度，再加上全新主打歌〈Super Lady〉進入了重要的宣傳時期，但卻傳出了第三位成員病倒的消息，引發熱烈討論。



上個月（1月26日）公司宣佈成員Minnie、雨琦因身體狀態不佳並發燒送醫而中斷活動，但想給粉絲們展現完整體舞台所以還是出演了回歸的音樂節目。遺憾的是，團隊又出現了第三位成員病倒的消息，後續舒華缺席簽名會以及打歌節目《Show! 音樂中心》小型粉絲見面會...等團體活動。



公司在週末緊急發佈公告表示：「舒華從昨天就出現感冒、身體痠痛的症狀，因此將中斷既定行程，安排她好好休息。」但舒華也只休息了大約一天的時間，就投入了團體活動，官方分享了她們在《人氣歌謠》完整體合照，和薇娟一起拍攝〈Super Lady〉的宣傳小短片。



希望成員們都不要太勉強自己啊～，大家都要健健康康的。

▼昨天《人氣歌謠》的舞台演出：



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