戲裡垃圾戲外完全是正直好青年！《和我老公結婚吧》李伊庚勇救醉漢，事後超低調：本能行為 四組售後持續很久～～的「韓劇男男CP」，一時之間讓劇迷忘了有女主的存在！他們現實情誼更堅固 南柱赫「校暴」爭議真的要反轉？！檢察廳已起訴爆料人「捏造謠言、侵害藝人名譽」

雖然《和我老公結婚吧》中李伊庚扮演的「朴敏煥」是十足的大渣男，但現實中的他卻是個見義勇為的正直好青年。

因為《和我老公結婚吧》的熱播，大反派男二號李伊庚也人氣飆升，他的舊聞也被挖出，其中一件事令網友們豎起了大拇指。

事情發生在2020年的3月，某日淩晨的漢南大橋上，一名市民跳進車道跑向行駛中的貨運卡車，試圖撞車。 卡車緊急停下，但喝得酩酊大醉的市民又一次沖向了另一輛行駛中的車輛。 據目擊人表示，卡車司機下車制止了該市民，跟在卡車後面的李伊庚也立即下了車，全力抱住了喝得爛醉的市民。



李伊庚緊緊地抓住想要跳向車輛、跳江的醉漢。 目擊者還稱，當時圍觀的群眾又慌又怕，都不敢下車。 但李伊庚卻毫不猶豫地下了車去幫忙， 他還將衣服脫下來給因寒冷而發抖的醉酒者，為了不讓醉酒者做出其他危險動作而緊緊抓著他，直到警方前來，這才把人交給了警察。

之後李伊庚採訪時表示「挺不好意思的，情況就和大家知道的一樣，（當時）看起來很危急就下車了，本能之下的行為，都不怎麼記得了。 即使當時不是我，我相信任何人都會做一樣的事情的。 」

正直善良的李伊庚，以後繼續走花路吧。

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