回歸活動面臨困難？(G)I-DLE Minnie、雨琦因狀態不佳而中斷日程，網友：「先讓成員休息一下吧」

CUBE娛樂在26日通過粉絲平台 Weverse 表示：「今天（26日）下午，Minnie、雨琦因突然出現狀態不佳和發燒而去了醫院，根據醫療團隊的意見，中斷所有預定的日程，正在接受充分的休息和治療。」

因此，原訂29日回歸的 (G)I-DLE 也不可避免地受到影響。CUBE娛樂表示：「真心對不起，讓等待回歸的粉絲們擔心了。之後預定的日程將優先考慮藝人的健康，變動日程將重新通知大家，再次希望粉絲們能夠諒解，本公司將盡全力恢復狀態和健康管理，讓藝人以健康的面貌與粉絲們見面。」



公告一公開讓粉絲們都相當擔心，更列出她們去年行程就非常瘋狂，在〈Queencard〉打歌三週＋校慶公演後，6月～10月進行世界巡迴演唱會、11月28日出席《MAMA》頒獎典禮，緊接著飛往美國參加「Jingle Ball Tour音樂節」7場演出，回國後準備年末舞台。



期間成員接連傳病號，但...緊接著就宣布要在一月底發行正規二輯《2》，網友：「美國巡演日程太誇張了...年末結束了就要給休假啊」、「別生病 嗚嗚嗚」、「真的太誇張了...」、「所以邊做這些邊準備正規專輯啊！確實很辛苦」、「稍微休息一下再回歸就好了，但是很努力啊」、「（CUBE）能賺錢的只有 (G)I-DLE 」、「我知道最近她們很有人氣，但是比起賺錢，能不能先考慮一下成員們的健康」等等。



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