戲裡垃圾戲外完全是正直好青年！《和我老公結婚吧》李伊庚勇救醉漢，事後超低調：本能行為 四組售後持續很久～～的「韓劇男男CP」，一時之間讓劇迷忘了有女主的存在！他們現實情誼更堅固 南柱赫「校暴」爭議真的要反轉？！檢察廳已起訴爆料人「捏造謠言、侵害藝人名譽」

你第一個想到誰和誰了呢？歡迎在下方留言跟我分享！！！XD（提示：鬼、金、客、魔）

【第一組】是2016年韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》的「死鬼CP」：孔劉（鬼怪）& 李棟旭（陰間使者），從水火不容無敵幼稚到特別有默契，兩人近期同框拍攝廣告，甚至還一起出演了大神劉在錫2024的網路節目《藉口罷了》新年特輯。（所以就把他們放在第一組啦！）





▼兩人去年9月合作的廣告～



【第二組】是2017年《金科長》的「龍律CP」：南宮珉（金成龍）& 李俊昊（徐律），兩人雖然是敵對關係，但南宮珉總是戲弄著李俊昊，甚至三番兩次給他親親，真的是太爆笑了。之後兩人在2021年末的【MBC演技大賞】上再度碰面，互動依舊親密友好，南宮珉再次獻吻李俊昊，兩人真是太調皮了。XD





「龍律CP」2022又更新售後！南宮珉從後方搭肩偷襲，熱情一吻讓李俊昊忍不住開懷大笑：拍到了沒～



▼時間定位在03:10。



【第三組】是2018年《客：THE GUEST》的「驅魔CP」：金東旭（尹華平）& 金材昱（崔允），擁有靈異體質的尹華平VS禁慾系神父崔允攜手追尋惡靈的故事，非常刺激！兩人花絮互動也是相當友愛（甜滋滋～），當然兩人也有過很青澀的時期。







那就是2007年《咖啡王子一號店》，當時還是新人演員時期的金東旭和金材昱飾演咖啡店的美男店員們：河霖&善奇，現實中的他們則是超過15年以上的好交情～。



【第四組】最為特別，是一共三搭的「火星CP」：鄭敬淏（韓泰柱）&朴誠雄／朴星雄（姜棟哲）。



2018年兩人合作的《火星生活》是許多人心目中的「人生韓劇」～，非常成功的穿越劇，新舊時代的警察合作辦案，兩人默契十足。



2019年《當惡魔呼喊你的名字時》的二搭，人物設定上是無名歌手與惡魔柳（朴誠雄 飾）簽訂契約，河立（鄭敬淏 飾）也因此成為了人氣作曲家，並將自己的靈魂出賣給了惡魔，你追～我跑～的～，我就不明說了～。



之後兩人還三搭了2022年電影《巫師靈不靈！？》，朴誠雄飾演一名癡情惡魔巫師，鄭敬淏則是冷血黑道反派！兩人關係亦敵亦友。



大家印象最深刻「售後最長～～的韓劇男男CP」又是哪一組人馬呢？

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞