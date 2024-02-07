《PEAK TIME》冠軍團VANNER又突破了！新輯主打歌由Hui&禹奭製作獲好評，初動破14萬張
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《PEAK TIME》冠軍團VANNER又突破了！新輯主打歌由Hui&禹奭製作獲好評，初動破14萬張

KPOP   2024年2月7日   星期三13:20   草莓  

（封面圖源：Twitter@vanner__official）

「兼職男團」、「《PEAK TIME》冠軍團」VANNER（泰煥、GON、慧成、成國、泳光）上月30日發行新輯《CAPTURE THE FLAG》，成績成功突破上一張專輯《VENI VIDI VICI》。

（圖源：Twitter@vanner__official）（圖源：Twitter@vanner__official）

VANNER上月底發行第二張迷你專輯《CAPTURE THE FLAG》，比起‎上一次回歸製作陣容有MONSTA X亨願，這次陣容更為龐大有PENTAGON HUI與禹奭、NATHAN、BTOB任炫植與《PEAK TIME》熟悉的評審Ryan Jhun。主打歌〈JACKPOT〉便是由HUI、NATHAN與禹奭等共同製作，是帶有藍調搖滾（Blues Rock）感性的另類搖滾（Alternative Rock）歌曲，傳達出成員們彼此扶持、同在時更耀眼的友誼與團魂，MV公開八天已破452萬觀看次數。
（圖源：Twitter@vanner__official）

▼錄音幕後花絮可聽見Hui的導唱與禹奭現身

除了MV點閱增長速度提升外，專輯初動（首週銷售量）更是突破上一張專輯，破14萬，比起‎上次的10.9萬漲了3萬之多。iTunes全球排行上，於菲律賓與哥倫比亞奪冠，巴西、香港、馬來西亞、台灣、義大利等地也擠進前10名，海內外人氣都持續看漲。
（圖源：Hanteo Chart網站截圖）（圖源：dcinside＠한터차트 갤러리）

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