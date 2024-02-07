《殺人者的購物中心》連配角都很會演！S級女殺手「敏慧」動作戲太帥氣，讓觀眾直呼「被圈粉了」

Disney+《殺人者的購物中心》除了主演李棟旭、金慧峻外，配角們的演技也都非常厲害！

神祕訪客敏慧（金海娜 飾）以壓倒性氣場登場，而她其實是要來守護鄭智安（金慧峻 飾）的。在槍林彈雨中，鄭智安和裴正民（朴智彬 飾）進到比任何地方都安全的購物中心，敏慧則獨自留在戰場，與用各種武器武裝的殺手軍團進行對抗。在暗黑的倉庫裡，她以S級殺手般的實力依序幹掉敵人，整段都跟著緊張起來啊！



最新一集中，也終於揭曉敏慧和鄭進灣（李棟旭 飾）是怎麼認識的，原來當年是鄭進灣救了她，才讓她決定不管怎樣都要守護鄭進灣的侄女。金海娜在劇中展現許多高難度動作戲，又是飛踢又是搏鬥，還要用槍、用刀等，每個場面都讓觀眾直呼太帥氣，也難怪製作組會說「敏慧是我們作品的王牌」。



1987年出生的金海娜在2011年以電影《跳躍先生》出道後，出演過不同類型的獨立電影和短篇電影，包含《惡女》飾演「祈禱院的學員」、《82年生的金智英》飾演「職場媽媽」、《遊走塵市間》飾演「首爾站醫生」等，也在《Run On》飾演拳擊手「貞賢」。這次因為《殺人者的購物中心》獲得大眾的關注，也期待她之後的作品呢！





另外，《殺人者的購物中心》即將在今日（7日）公開最後兩集，而貝爾（趙漢善 飾）再次出現、鄭智安的泰拳師傅把信（金民 飾）也回來了，鄭進灣到底是真死還假死？最終結局會是怎樣呢？

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