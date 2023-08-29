曾是「查無初動量的團體」，VANNER新輯初動破10萬！

《PEAK TIME》冠軍團體VANNER（泰煥、GON、慧成、成國、泳光）近日發行新專輯《VENI VIDI VICI》，初動（專輯發行一週的銷量）成績出爐斐然。

據經紀公司KLAP消息，VANNER 21日發行的《VENI VIDI VICI》，截至27日銷售的一週數量總計破了10.9萬，刷新自身銷售紀錄。從過去網友整理的內容來看，VANNER曾是《PEAK TIME》裡「查無初動量的團體」的團體之一，以前在專輯銷售統計網站Hanteo排行榜上（Hanteo Chart，俗稱「H榜」）完全沒有相關數據，透過通路MAKESTAR集資銷售也頂多銷售千張，而今突破10萬，成績斐然。



▼H榜僅有新專《VENI VIDI VICI》數據紀錄



除了上述H榜顯示數據，《VENI VIDI VICI》在音樂串流平台itunes全球專輯榜上成績亦相當亮眼，登上了香港、台灣與菲律賓第一名，巴西第二，義大利第四，可見在這些地區特別具有人氣。



VANNER在競演節目《PEAK TIME》以堅強的實力與敬業態度感動不少觀眾，收穫一大票粉絲，最終不負眾望拿下冠軍‎，目前回歸的成績顯見已非當初辛苦卻仍默默無名的「兼職男團」，令人欣慰。



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