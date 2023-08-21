VANNER今發新輯！Showcase提MONSTA X亨願給予鼓勵，希望一直處於「PEAK TIME」

因競演節目《PEAK TIME》爆紅的冠軍「兼職男團」（泰煥、GON、慧成、成國、泳光），今（21）日，VANNER於首爾廣津區YES24 Live Hall舉行了首張迷你專輯《VENI VIDI VICI》發行紀念表演秀（Showcase）。

專輯名「VENI VIDI VICI」意即「我來，我見，我征服」，出自羅馬共和末期軍人兼政治家的凱薩擊敗叛軍打出的勝仗，亦呼應「VANNER」團名（Victory+Banner）「插上勝利旗幟」之義。主打歌〈PERFORMER〉是放克結合電子樂的輕快流行舞曲，欲表現VANNER特有的清涼，舞蹈由知名舞團WE DEM BOYZ與GON所編，MV已於稍早公開。



除了〈PERFORMER〉，《VENI VIDI VICI》還收錄了〈Diamonds〉、〈TBH〉〈WANT U BACK〉與粉絲頌〈Savior〉，以及本身名曲〈Form〉2023年版本。其中〈WANT U BACK〉為前輩MONSTA X亨願作詞作曲，成員們提到在「百事夏日慶典2023」表演後台和亨願見了面，相當感謝亨願鼓勵他們「我什麼也沒說，你們自己也會做得很好」、「想怎麼做就怎麼做」，並預告未來也會以〈WANT U BACK〉進行活動，GON甚至透露曾和慧成一同參加過MONSTA X Fancon，所有成員都非常尊敬MONSTA X與亨願。



▼MONSTA X 亨願



除了「兼職男團」，VANNER透過《PEAK TIME》還擁有了「完成型偶像」之稱，問到下個希望被冠上的稱呼是？泰煥回答「Genie Dol」（精靈豆），表示目前許多想像與夢想都逐漸完成，而再進一步的願望就是希望VANNER能受更多人認識。



從而談到未來期許，GON希望能拿到音樂節目第一名（音放一位），表示懇切的祈求願望就會實現，所以會更加努力，慧成則說因《PEAK TIME》被認識，為了更符合《PEAK TIME》宗旨，願「今後一直過著PEAK TIME（高峰期）般的演藝生活，想進行世界巡演」並希望能和更多粉絲見面，只因「熱愛舞台」。（更多Showcase詳情請見TVDaily原文報導‎）

▼更多Showcase現場照



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