Red Velvet「最強門面」Irene 與SM娛樂續約成功！官方：與公司有著深厚的信賴基礎～

擁有絕世美顏的 Irene 成為 Red Velvet 中，第二位與SM娛樂完成續約的成員。

今天最新消息，SM娛樂的旗下藝人 Red Velvet 成員 Irene 完成了續約。

官方表示：「Irene 基於與我們之間的深厚信任，完成了續約，未來計劃在我們的全力支持下展開各項活動。」因此 Irene 成為了繼 Seulgi (瑟琪) 之後，第二位完成續約的成員。





Irene 也透過經紀公司分享心情：「我之所以決定續約，是因為我信任著從出道以來一直陪伴著我的工作人員和SM娛樂，他們成就了今天的我。」、「為了向一直支持 Red Velvet 的粉絲們表示感謝，今年我也會和成員們一起透過各種活動來展現更好的一面。」



SM娛樂表示：「彼此是基於深厚的信賴與合作夥伴為基礎，目前與 Seulgi (瑟琪) 和 Irene 簽訂了新合約。我們將提供全力地支持，讓她們以國際藝人的身份更加活躍，希望大家今後也多多喜愛和關注。」



另外，Red Velvet 也將參加2月21~22日兩天在日本東京巨蛋舉行的家族演唱會「SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO」。

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