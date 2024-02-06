BLACKPINK Lisa成法國小說女主人公，在法國受國賓待遇，和第一夫人合影
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BLACKPINK Lisa成法國小說女主人公，在法國受國賓待遇，和第一夫人合影

明星   2024年2月6日   星期二10:12   Tracy  

（封面圖源：IG@lalalalisa_m）

女團BLACKPINK成員Lisa將成為法國小說裡的女主人公。

據外媒報導稱，Lisa的故事將會被改編成法國小說，這是法國第一部關於K-POP幕後的小說。 執筆人是法國青年作家Julien Dufresne Lamy，並將由出版《史蒂夫·約伯斯傳》、《達文西密碼》的知名出版社JC Lattes參與製作。 Julien Dufresne Lamy也親自公開了這一消息，還透露「這是送給愛她的所有人的禮物」。

Lisa在法國得到了國賓級的待遇，日前亮相了在法國巴黎舉辦的「Le Gala des Pièces」，演唱了《LALISA》與《Money》。 據悉法國第一夫人也出席了當天的活動，演出結束後更是和Lisa親密合影。

泰國出生的Lisa在祖國也擁有非凡的影響力，前不久剛剛登上「最具影響力」榜單第一名，遠超當地政治人物。

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