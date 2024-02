BLACKPINK Lisa成法國小說女主人公，在法國受國賓待遇，和第一夫人合影

女團BLACKPINK成員Lisa將成為法國小說裡的女主人公。

據外媒報導稱,Lisa的故事將會被改編成法國小說,這是法國第一部關於K-POP幕後的小說。 執筆人是法國青年作家Julien Dufresne Lamy,並將由出版《史蒂夫·約伯斯傳》、《達文西密碼》的知名出版社JC Lattes參與製作。 Julien Dufresne Lamy也親自公開了這一消息,還透露「這是送給愛她的所有人的禮物」。

Lisa在法國得到了國賓級的待遇,日前亮相了在法國巴黎舉辦的「Le Gala des Pièces」,演唱了《LALISA》與《Money》。 據悉法國第一夫人也出席了當天的活動,演出結束後更是和Lisa親密合影。



- 리사 중앙으로 끌고오는 프랑스 영부인ㅋㅋㅋㅋ

French First Lady dragging Lisa to the center haha

- 늘 하듯이 월드와이드 트렌딩 1,2,3위 장악

오늘 했던 공연 한국 시간으론 1월 28일(일) 새벽 4시 40분 시작

